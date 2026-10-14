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柯一正、唐從聖、李宜儒、王育麟及黃力仁今（14）日出席《我的陽過阿公》金鐘入圍媒體茶敘，分享拍攝過程與入圍心情。柯一正先前在臉書表態力挺民進黨台北市長參選人沈伯洋，指出會支持他的原因是因為認為他「蠻溫暖」；另外談到蔡康永現身沈伯洋造勢活動，遭中國封殺與出征一事，他指出每個人都有自己的意志，想表達立場就表達，「我們都百毒不侵了」，唐從聖則認為，選舉期間各種情緒難免高漲，但等選舉結束後一切終究會恢復平靜。柯一正政治立場鮮明，日前也在臉書上表態支持沈伯洋，對於蔡康永因現身沈伯洋造勢活動遭炎上，柯一正表示每個人都有自己的意志及想法，選擇公開表態並沒有問題；至於網路上的攻擊言論，他則看得相當淡然，「留言攻擊，他們開心就好，我們都百毒不侵了。」表明11月28日一定會前往投票，至於支持沈伯洋的原因，他簡短回應：「蠻溫暖，少有啦，我們當作禮物，我只能這樣講。」面對政治議題容易引發爭論，他仍不避諱公開表態，更笑說：「我們劇團超愛講的啊！像羅北安他深藍啊，但我們還是好朋友、聊得來啊。」他還說，私下在收看政論節目及網路直播經常會笑到嘴歪。另外唐從聖當年在《全民大悶鍋》模仿藍綠政治人物讓觀眾留下深刻印象，被問到對於今年選舉的看法，唐從聖則表示，每位選民心中都有自己的選擇，願意公開表態、支持自己認同的人事物，本來就是民主社會正常的一部分，「顯性表態都很好，支持、保護自己的愛好，我覺得都可以。」他認為沈伯洋本人應該是相當有包容力的人，即使成為模仿或喜劇表演的對象，應該也能理解。他相信選舉結束後，當前較為緊繃的政治氣氛便會逐漸平復，「選舉過後，一切會回歸，選民心中都有數，選後都會恢復平靜。」唐從聖提到，當年的節目不分政治立場，各種顏色的人物都會成為模仿對象，表演者則盡量維持中立。他觀察有時被模仿者身邊的幕僚覺得十分有趣，反倒是另一陣營的支持者會質疑「怎麼可以把他模仿得這麼可愛」。他以過去模仿李敖為例，當時各方都看得相當開心，因為觀眾明白那並非真正的政治對立，而是透過表演進行善意調侃，「這就是表演的魅力。」《我的陽過阿公》此次有3名演員同時獲得入圍肯定，讓唐從聖形容是「空前絕後」。他透露幾名入圍者的戲份相近，此又都是多年舊識，緣分一路從紙風車延續到綠光劇團，如今還能一起入圍，相當難得。唐從聖回憶，得知入圍當下正在工作室，忍不住對著五指山公墓方向放聲尖叫，他表示自己長期將心力投入舞台劇，等了20多年，原本早已不再把得獎放在心上，沒想到這次入圍又重新點燃心中的火，「入圍已經是得獎，是一種肯定。入圍靠實力，得獎靠運氣。」童星李宜儒得知入圍金鐘時，形容自己「全身都在發抖」。目前就讀小學四年級的她，即使投入拍戲仍沒有荒廢課業，唐從聖也大讚她相當認真，即使劇組放飯，仍會利用時間讀書、寫作業，但也不忘笑著補充：「還有玩！」李宜儒透露，同學得知她演出《我的陽過阿公》後，紛紛好奇詢問：「演珍珠的真的是妳嗎？」甚至追問劇中的眼淚究竟是真哭還是假哭。她坦言自己平常不是特別愛哭的人，拍攝哭戲時便想像「媽媽如果死掉」，成功讓情緒徹底潰堤。拍戲期間她也長高約5公分，劇組眾人則像家人般陪伴她玩耍與成長。