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為深耕普惠金融教育，三商壽持續推動邁入第四年的「理財金頭腦」系列活動。今年以「理財金頭腦4.0－圓夢共好行動」為主題，攜手內政部警政署刑事警察局及教育創新團隊「玩轉學校」，從原住民族學童熟悉的部落生活出發，將理財、風險管理與防詐知識巧妙融入情境遊戲中。透過貼近生活的學習體驗，陪伴孩子建立正確的金錢觀念與風險意識，培養迎向未來的關鍵能力，實踐關懷教育與促進共好的理念。首場課程於10月8日在南投魚池鄉的原聲國際學院溫馨登場，吸引逾60位原住民族學童熱情參與。課程從孩子熟悉的部落生活出發，將「個人財務」延伸至「群體共好」，設定「家族準備金」與「土地健康值」兩項目標，並以「錢是自己家族的，土地是大家的」為核心，引導孩子思考除了照顧自身需求，也要共同守護部落資源，進一步理解「想要與需要」、「風險分擔」及「防範詐騙」等財商觀念。三商壽台中區部副總經理黃秋源表示，「理財金頭腦」連續四年走進校園，每場活動皆有同仁熱心擔任志工，運用專業金融長才，協助講師將艱澀的金融知識轉化為孩子聽得懂、能參與的生動內容。今年更特別從原住民族孩子熟悉的生活經驗出發設計課程，讓金融教育與在地文化深度連結。原聲國際學院副校長唐有慶也指出，新知識若能從原鄉孩子熟悉的生活經驗出發，往往最能引起共鳴。這次課程讓孩子自己做選擇、觀察結果並討論原因，透過實際參與來理解金錢與風險，是極為珍貴的學習歷程。面對孩子日益頻繁接觸手機、社群平台與網路的生活環境，三商壽今年也與刑事警察局攜手，將防詐教育全面導入財商課程。參與活動的南投縣政府警察局集集分局分享，面對「假檢警」、「猜猜我是誰」及「假投資」等層出不窮的詐騙手法，從小扎根「先停下、想一想、再查證」的良好習慣，能有效提升防詐警覺。孩子們不僅能建立自我保護意識，更能將所學帶回家庭，提醒家人遇到不明連結、索取個資或要求匯款等情況時務必先查證再行動，讓防詐觀念從校園延伸至每一個家庭。「理財金頭腦」自2023年推動至今，足跡遍及全台27所偏鄉及原住民族小學，累計超過900位學童受惠。今年計畫舉辦9場活動，除深入原鄉校園外，後續也將與家扶基金會合作，將課程帶進地方家扶中心課後班，持續擴大服務範圍。未來，三商壽也將結合玉山金控持續將正確理財、風險管理與防詐觀念帶進更多需要的角落，縮短城鄉金融資訊落差，讓孩子們未來能自信地運用各種金融工具，開創更美好的生活。