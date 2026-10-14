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桃園重大社會案件引關注 鄭麗文示警新興毒品氾濫

暗批沈伯洋毒品政策言論 鄭麗文：為何不敢正面回答？

籲政治人物堅守反毒底線 鄭麗文：不要讓社會中毒

國民黨成立中央助選團 規劃全台大型造勢

民進黨台北市長參選人沈伯洋2014年在「想想論壇」撰文談及毒品政策，相關主張近期再度引發藍綠攻防。國民黨主席鄭麗文今（14）日在國民黨中常會上表示，近期桃園發生重大社會案件，加上新興毒品「喪屍煙彈」氾濫，政治人物更應謹言慎行，不能對社會釋出模稜兩可的訊息。她強調，「對毒品的態度是不可以搖擺的，對毒品的態度是不可以曖昧的」，更質疑面對外界對毒品政策的提問，為何有人一再迴避、不敢正面回答。鄭麗文表示，選戰進入最後白熱化階段，政治人物更應思考從政初衷，選舉的目的就是讓下一代過得更好、讓人民生活持續改善。然而，近日桃園發生一起令人震驚的社會案件，一名25歲女性受害者遭人尾隨，案件涉及的嫌疑人身上被搜出俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品，讓社會再次關注毒品氾濫問題。鄭麗文指出，近年新興毒品快速蔓延，已成為社會治安隱憂。她並稱，今年涉及喪屍煙彈的毒駕事故數量已達去年的3倍，毒品不僅可能毀掉吸食者的人生，更可能因毒駕傷害無辜民眾，造成家庭破碎。她也提到，桃園案件中的受害女性原本充滿正能量，如今卻不幸遇害，令親友悲痛不已。鄭麗文認為，社會應正視新興毒品帶來的危害，不能讓類似悲劇持續發生。鄭麗文強調，尤其是有意擔任市長的政治人物，一言一行都可能對社會產生示範作用，因此更應負起責任，不能信口開河，更不能模糊對毒品零容忍的底線。她表示，「對毒品的態度是不可以搖擺的，對毒品的態度是不可以曖昧的」，質疑政治人物是否為了討好部分年輕選民、塑造特定形象，而對毒品政策釋出不夠明確的訊息。鄭麗文進一步質問，既然社會對毒品政策存在疑慮，就應透過公開討論釐清，「為什麼對自己的主張不敢正面迎戰？為什麼大家對於一個如此嚴峻的社會問題，要開啟市政公共討論，要提問，一再迴避，不敢回答？」她認為，即使過去提出的主張欠缺周詳考慮，也可以坦然面對，透過政策辯論說明立場，而不是將議題變成選舉危機處理，試圖轉移或模糊焦點，造成政治內耗。鄭麗文表示，基層警察、教師、醫療及社工人員每天都在第一線面對毒品問題，家長也擔憂孩子接觸毒品，政治人物更應思考自己究竟選擇與誰站在一起。她呼籲，政治人物不應與毒品、黑金勢力有所牽連，也不能在毒品議題上討好、模糊或逃避責任，必須向社會清楚表達堅決反毒的立場。鄭麗文強調，國民黨重視青年發展，也希望給年輕人更多機會，但在關心青年之餘，更不能傳遞錯誤的毒品觀念，應讓所有年輕人知道必須拒絕毒品、保持距離，勇敢向毒品說不。此外，鄭麗文也宣布，國民黨將在中常會後正式成立中央助選團，邀集黨內菁英、立委及重要政治人物投入全台輔選。她指出，本週六將率先舉辦中彰投雲地區的大型造勢活動，同時宣傳重啟核電公投，後續也將陸續在桃竹竹苗、嘉南平原、高屏及北北基宜等地舉辦約2萬人規模的造勢活動，全力為國民黨候選人輔選。國民黨將整合中央與地方輔選力量，盼在選戰最後階段凝聚支持者，並透過政策討論回應社會關切的議題。