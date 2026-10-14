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民進黨台北市長參選人沈伯洋「洋流」接連破圈，今（14）日更是二度接受資深媒體人趙少康專訪，外界也高度關注台北市長蔣萬安的行程安排，但昨日他卻先前往錄製綜藝節目《11點熱吵店》，引發外界質疑聲浪。對此，資深媒體人矢板明夫向蔣萬安發出邀約：「我願意當您的第一隻怪！」並直言市長已經在新手村待得夠久了，外面的世界很精彩。矢板明夫表示，政治人物接受媒體訪問，本來就應該走出同溫層，勇敢面對不同立場的主持人、回答尖銳的問題，讓選民有機會更全面地了解自己的理念與政策；如果只上自己人的節目，主持人負責做球、來賓負責殺球，大家一團和氣，但這樣的比賽，觀眾看起來很沒有意思。他也以電玩遊戲來比喻，這叫「新手村練功」，怪物不會反擊、裝備不會損壞，打贏了也沒有多少經驗值。「我認為，『不逃避、敢挑戰』，是選民判斷政治人物的一項重要標準。」矢板明夫續指，最近蔣萬安市長也開始積極接受媒體專訪了，先是郭正亮，再來唐湘龍，接下來還有黃國昌等。他認為這是好事，市長願意多說話，總比不說話好；不過，這些主持人的政治立場似乎有一個共同點：他們都是批評民進黨、批評沈伯洋的高手。矢板明夫直言，沈伯洋已經「出城打怪」了，蔣萬安卻還在新手村裡練習基本操作，距離選舉還有四十多天，他誠懇地建議蔣市長：是不是也該出去看看「外面的世界」了？「小可不才，我願意當您的第一隻怪。」矢板明夫強調，自己不會打到一半變成大魔王，也不會召喚其他怪來圍毆，「蔣市長，您已經在新手村待得夠久了。外面的世界很精彩。我在村口等您」。