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▲蔡康永小紅書主頁本來有接洽工作業務的經紀人聯絡資訊，目前已經全數消失。（圖／蔡康永小紅書）

主持人蔡康永月初現身綠營台北市長候選人沈伯洋的造勢活動，為將來可能專訪兩位台北市長候選人做準備，儘管他隨後也表態會出席蔣萬安的競選活動，依然遭中國視為力挺「台獨頑固分子」而封殺，近日網友發現，蔡康永移除小紅書的工作聯繫窗口資訊，被解讀已經全然放棄對岸市場。蔡康永的小紅書主頁原本放著金句「一切都會值得...」以及接洽工作業務的經紀人聯絡資訊，在爆發沈伯洋風波後，蔡康永先是下架與小紅書官方合作的節目《一千零一夜電台》訪談內容，留下「跟我合不來的人，我通常用沒有緣分來看待」、「自己選的路，為什麼就要走完」心靈雞湯字卡，近日則是將工作聯繫窗口的信箱與「一切都會值得...」金句移除。蔡康永最近一次發文是在本月6日，他在粉專上傳一張照片，可見蔡康永戴著手套，正在為其創作的文字版畫「一切只是過程」簽上名字，並預告即將舉行全新的展覽，配文寫下：「今天給新做的版畫簽名，年底又有展覽要準備了！我有時真的很喜歡，看著我自己的版畫。」貼文發布至今，已經累計4.4萬人按讚，網友紛紛留言：「一切只是過程，懂了」、「你的po文次數頻繁，能清楚感受到你想說但沒說出口的話」、「靜待水到渠成之日」、「因為自由的種子已經播下去了！接下來就是耐心等待大樹的成長」、「做自己最美麗」、「活了數十載，還有什麼比在自由的國度作自己更重要」、「支持康永哥！」