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台北市長蔣萬安爭取連任，拋出遷移松山機場改建台北AI園區，引發議論。立法院外交國防委員會今（14）日安排「松機遷移」專案報告，交通部在報告中提到，行政院2023年11月核定「松山國際機場2040年整體規劃」中，松機定位為「首都國際商務機場」及「國內航空運輸服務樞紐」，民航局也坦言，蔣市府對此沒有意見也未提過遷建。民進黨立委陳俊宇質詢時關心，民航局先前對全國機場提出2040年整體規劃，對松山機場也有設定發展定位，也以維持北部區域雙機場互為備援的前提進行相關運能預測分析，相關規劃中是否有進一步評估松機遷建？交通部次長林國顯指出，交通部報了2045年全國民航機場的功能定位跟分工到行政院，也就是未來20年討論裡面，並沒有納入松機遷建或改變功能的議題；此外目前民航局在辦理松山、台中、高雄等三大機場的主計畫，一樣往前推20年，至少上一期2040的部分，行政院核定的是沒討論松機遷建。民進黨立委王定宇則詢問2040整體規劃何時核定？有沒有會同台北市政府或相關單位討論？民航局副局長楊國峯稱是2023年核定，當時松山、台中、高雄三個機場相關議題有找地方政府協調，台北市政府當時沒有意見。王定宇追問，北市府過去4年有無針對遷移、廢掉松機提出建言、主張或申請預算來補助規劃？楊國峯表示，最近4年沒有，當初是在前市長柯文哲任內有提出遷移計畫，但蔣市府沒有。