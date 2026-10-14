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沒人會將工廠開在市區精華地段 林宜敬喊：北市要努力招商

台北市長蔣萬安日前宣布，規劃台北松山機場遷移，300公頃用地將用做AI園區。而數發部長林宜敬指出，AI產業聚落包含硬體、軟體、IC設計及企業總部四大可能，但以松山機場這塊土地而言，最可能的是企業總部。只是以輝達如此大的企業為例，可能需要50個塞下松山機場，因此台北市可能需要努力招商。立法院交通委員會今（14）日邀數發部部長林宜敬列席報告業務概況並備質詢。國民黨立委洪孟楷提到，AI是全世界趨勢，台灣要更努力保持領先位置。他詢問林宜敬，蔣萬安拋出松機遷移，打造AI產業聚落構想，數發部是否支持？林宜敬則說，蔣萬安市長對於AI產業聚落具體內容並沒有很細節，但據了解，AI產業聚落包括硬體、軟體、IC設計及企業總部等可能性。若以硬體而言，包括台積電、鴻海、廣達及緯創等公司，照理而言不會把工廠設置在台北。至於輝達確定落腳台北市，洪孟楷提到，過去無法找到如此大規模的土地面積，現在有機會，是否能想像透過快速交通、連接北北基桃的人口中心，有許多跨國產業和高科技人才的交流，也藉此願意支持？林宜敬回應，自己有很多想像、但也要思考有無可能。他強調，結論是「最可能的是企業總部」設為AI產業聚落，硬體類型不太可能，因為全世界沒人會將工廠開在市區精華地帶。林宜敬說，輝達企業總部面積3.89公頃，松山機場面積則約200公頃，以這塊地而言，約可放進50個輝達企業總部，但這部分可能是台北市政府要努力招商，找到50個像輝達這種規模企業。洪孟楷指出，明年第三航廈要完成，2030則有第三跑道，現在就是討論這樣議題的時候，10年、20年後，數發部的角色也至關重要。林宜敬強調，數發部作為中央部會，必須考慮國土規劃，若要問松山機場適合哪些產業，「我很理性的說，台灣需要算力中心，但是否需要在松山機場的市中心精華地帶，我想就是不適合。」