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台北市長蔣萬安昨錄製綜藝節目《11點熱吵店》，配合擺出可愛三連拍，引起網路討論。對此，民進黨立委王世堅今（14）日直呼，「我不懂啦！」並感嘆偶爾去搞笑、裝可愛、耍帥，都OK，但市政都不回答，這看在市民眼裡只有「失望」兩個字。蔣萬安昨錄製綜藝節目《11點熱吵店》配合擺出可愛三連拍，包括雙手托臉、眨眼、手比愛心等動作。民進黨下午召開中常會，媒體給王世堅看蔣萬安可愛三連拍的影片，王看完後感嘆說，「首先，你現在是市長，現任的首都市長；再來，現在選舉剩不到50天，真的是哪壺不開提哪壺」。王世堅指出，台北市的問題不提，在那邊裝可愛，搞這種好玩的動作，「我不懂，我不知道要怎麼形容」。他說，他還沒離開台北市議會前，蔣萬安的回答至少中規中矩，談論的都是市政，在選舉最後關鍵的時刻，民進黨台北市長參選人沈伯洋都在追問政策性問題，這才是真的該談的。王世堅直呼，蔣萬安怎麼不談這些正經事，反而去裝可愛、搞笑，「我不懂啦！」在什麼樣的位置上，要做適度的事情，要有起碼的分寸。媒體詢問，蔣萬安上綜藝節目，而非政論節目專訪，其選戰策略是否正確？王世堅回應，蔣是避重就輕、閃避問題，蔣這麼做只是讓大家更失望；他說，偶爾去搞笑、裝可愛、耍帥都OK，但現在市政問題都不回答，市民只有「失望」兩個字，「失望的下一步是什麼，他應該很清楚」。