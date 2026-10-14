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AI付費首推ChatGPT！廖阿輝：功能全面、樣樣俱到

▲3C達人廖阿輝認為，ChatGPT整體功能相對全面，無論是資料蒐集、程式撰寫或工作流程自動化，都能派上用場，是他目前最推薦的AI工具。（示意圖／周淑萍攝）

上班族只能訂一款AI？Gemini有這項優勢

▲若一般上班族每月只能訂閱一款AI工具，Google Gemini也是值得考慮的選擇，因為Google AI Pro除了AI功能，還包含Google雲端儲存空間。（圖／記者周淑萍攝）

AI訂閱千萬別年繳！廖阿輝分享Manus經驗

AI付費20美元就夠？工程師可考慮升級100美元

▲ChatGPT提供Go、Plus及Pro三種個人付費方案，月費分別從8美元、20美元及100美元起。3C達人廖阿輝建議，一般使用者先從每月20美元方案開始，不夠用再升級。（圖／翻攝自ChatGPT官網）

ChatGPT、Gemini、Claude、Manus等AI工具越來越多，付費方案從每月20美元(約新台幣644元）到200美元（約新台幣6440元）都有，究竟該選哪一家？3C達人廖阿輝接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時表示，如果只看AI本身的實用性，最推薦的仍是ChatGPT，原因是「他比較平均，他樣樣俱到」，不過，若是一般上班族，只想花一筆錢訂閱AI，Gemini也有價格優勢。他提醒，不管選擇哪一家AI，千萬別急著年繳，最好先從每月20美元方案開始，不夠用再升級。面對市面上眾多AI工具，究竟哪款最值得掏錢訂閱？廖阿輝表示，如果不考慮其他附加服務，單純比較AI能力，目前還是優先選GPT，主要原因是ChatGPT整體表現相對平均。廖阿輝認為，目前ChatGPT與Claude長期處於激烈競爭狀態，兩者各有優勢，沒有絕對的第一名。Gemini雖然偶爾能在模型測試取得亮眼成績，但他認為，實際使用體驗與測試成績仍有落差。廖阿輝透露，他自己目前主要使用每月200美元的ChatGPT Pro方案，透過Codex協助寫程式、完成影片腳本、蒐集資料，甚至整理電腦硬碟中的檔案，也開始導入影片剪輯流程，讓AI從單純回答問題的聊天工具，變成能夠協助執行工作的助手。不過，如果一般上班族每個月只能花一筆錢訂閱AI，廖阿輝反而推薦Google Gemini，關鍵就在於Google AI Pro結合AI功能與Google雲端儲存空間，對原本就需要Google雲端硬碟、Gmail及Google相簿容量的使用者來說，整體訂閱價值相對較高。廖阿輝形容，就像是「買Google雲端硬碟，再送你AI。」不過，他也坦言，Gemini在實際操作上仍有改善空間，如果本來就需要Google雲端儲存空間，Gemini有其訂閱優勢，但若純粹比較AI的整體實用性，仍會優先選擇ChatGPT。廖阿輝特別提醒，目前AI技術發展速度非常快，現在最強的模型，下個月可能就被其他業者超越，因此他建議「不管你選哪一家AI都不要年繳」，以月繳方式訂閱，才能隨時調整使用的平台。他分享，自己先前曾看好Manus的雲端電腦與AI Agent（代理）功能，直接購買一年方案，沒想到後來ChatGPT等競爭對手也陸續推出類似服務，讓原本的差異化優勢逐漸縮小。至於一般使用者是否需要直接購買ChatGPT Pro等高階方案，廖阿輝認為沒有必要，建議先從每月20美元的基本付費方案開始，等到使用額度不足，再考慮升級。對於每天大量使用AI的工程師、程式開發者，他認為ChatGPT Pro高階方案內有Codex使用額度，另外Claude也是值得考慮的選項。若以純粹寫程式的需求來看，他認為ChatGPT Pro的Codex略有優勢，但兩者各有強項，也可以搭配使用。廖阿輝指出，如果是高度依賴AI工作的專業使用者，可以評估每月100美元等高階方案，取得更多使用額度，但仍應依照實際工作量決定。至於影片剪輯工作者，他認為目前仍可以先觀望，因為Codex與Claude雖然已能協助挑選素材、製作字卡等工作，但還無法完整取代人工剪輯流程。廖阿輝建議，一般人先從20美元方案開始、採取月繳，確定使用額度不夠再升級，比一開始就選擇昂貴方案或綁定一年更加實際。