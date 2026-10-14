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如果有一天，書法淡去了文化的情懷，書法藝術教育還能為當代的孩子帶來什麼呢？合木藝文 HEMU Studio 以《墨的形狀》重新思考書法教育的未來，於2026年10月2日至4日，臺北松山文創園區藝異空間舉辦「2026合木兒童書法展《墨的形狀》」，以兒童生活經驗與自我表達為策展核心，展出孩子們充滿童趣與性格的書法創作。三天展期吸引超過1,100人次參觀，也讓書法教育的可能性，成為跨世代共同思考的話題。唐代顏真卿的《祭姪文稿》，寫出家國動盪與親人殉難的悲痛，宋代大文豪蘇東坡的《寒食帖》，寫出了貶謫黃州的人生歲月。故宮國寶帶我們看見的不只是黑與白，更要帶我們從字裡行間的跌宕變化，看見當下的「他」。書法從來不只是把字寫得端正漂亮。線條的輕重、快慢、疏密，都可能讓我們產生不一樣的感受。臨帖的筆法、結構，仍然是書法教育重要的基礎，但當孩子能逐漸掌握，也就能運用這份技藝，表達自我情緒、性格與日常經驗，讓藝術回歸獨一無二的自己。走進展間，觀眾看見的不是傳統的唐詩宋詞，而是「味噌湯」、「茶碗蒸」、「漢堡」、「披薩」，「皮克敏」、「鋼彈」等充滿童趣的文字。這些看似與傳統書法相距甚遠的內容，卻是孩子最熟悉的生活。正如《祭姪文稿》與《寒食帖》記錄了古人的生命經驗，今日孩子筆下的墨線，也記錄著屬於這個世代的童年。此次展覽以一連串充滿想像力的提問，引導觀眾重新觀察書法。「墨，是什麼形狀？」「蹺蹺板、單槓、溜滑梯！」「墨，是什麼聲音？」「大嗓門、悄悄話、連珠炮、慢郎中……」「墨，是什麼脾氣？」「鴨霸、謙讓、守規矩、合群、孤僻、愛出風頭。」這些問題看似天馬行空，背後卻蘊含著書法對線條、結構、節奏與空間的美學思考。孩子熟悉的遊樂設施，可以成為理解線條、結構的比喻；聲音的快慢與大小，讓人感受筆墨節奏的差異；而不同的性格，則能引導觀眾觀察字裡行間的氣質與神采。展覽更進一步提出：「留白的地方，也是墨嗎？」讓觀眾將目光從筆畫延伸到空間，思考墨跡與留白之間的關係。這些提問並非否定書法既有的技法與規範，而是希望讓書法的美感能成為每個人都可以觀察、感受與討論的藝術。除了書寫內容與美學觀點的挑戰，《墨的形狀》也嘗試突破傳統紙張的媒材限制。此次展覽特別與苗栗蠶農涂泉明合作，讓孩子在蠶絲上進行書法創作。蠶絲獨特的質地、光澤與紋理，使筆墨呈現出不同於一般宣紙的視覺效果，也讓孩子有機會重新觀察材料與書寫之間的關係。對合木而言，這些實驗並非單純追求形式上的新奇，而是希望讓孩子在學習書法技法之外，也保有對材料、形式與藝術表現的好奇心。此次 2026《墨的形狀》兒童書法展，聚焦書法教育在當代的更多可能，並與財團法人兒童文教藝術基金會合作，從兒童美術課程與教學改革的理念出發，探問書法在今日生活中的意義。在當代書法的教育中，我們不再以比賽等方式作為唯一的成果評比方式，更要鼓勵教育現場，讓書法成為孩子表達自我的方式之一，這也正是歷代書家與當代的我們，最好的時空交錯。從《祭姪文稿》到《寒食帖》，從古人的悲歡到孩子筆下的漢堡與鋼彈，書寫的內容隨著時代改變，但人們希望透過筆墨表達自己的心情，始終是書法藝術打動人們的核心。《墨的形狀》展覽現場沒有給出書法的標準答案，卻以一個值得思索的提問，嘗試引導大眾探問展覽核心理念。「墨，該是什麼形狀嗎？」詳情請見: