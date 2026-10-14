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徐巧芯酸「優秀立委」 喊話沈伯洋趕快回立院質詢

台北市長參選人沈伯洋今（14）日上午再度接受中廣前董事長趙少康專訪，同時間立法院外交國防委員會由藍委徐巧芯排定松機遷建專報，更稱將發言登記截止時間延長到12時，因沈伯洋表達關心松機遷移，但不知是否能登記所以等他。此舉也引發綠營召委王義川不滿。對此沈伯洋結束訪問後回到立院，受訪表示，自己書面也有準備，認為徐巧芯可能想要讓他趕回來吃飯，「真的是很溫柔的人，溫柔的人應該來加入洋流」。外交國防委員會召委徐巧芯今日特別安排松機遷移專報，狠酸沈伯洋，為了不要讓優秀立委覺得說禮拜一專案報告不想來，禮拜二又缺席，禮拜三又登記不到，覺得這樣太可惜了，因此特別延長質詢登記時間到12時。而沈伯洋上午二度接受趙少康專訪，徐巧芯還特別抖內670元喊話沈伯洋回立法院質詢。對此沈伯洋表示，有看到斗內覺得蠻好笑的，而自己在委員會出席率蠻高的，書面也準備好了，就算趕不回來也會提書面意見。沈伯洋也說，早上登記出席就算過時間，時程上差不多，所以登記時間有沒有延長，對他來說沒差，召委肯釋出善意當然很好，只是現在委員會中午休息，所以要等到下午2時，認為徐巧芯用心良苦，可能想要讓他吃飯，「真的是很溫柔的人，溫柔的人應該來加入洋流」。