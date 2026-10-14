動漫迷帶著喜歡的角色娃娃出門拍照、聚會並不少見，近日社群平台上有網友分享，將「娃聚」搬上高雄捷運，十幾隻動漫角色娃娃整齊排在車廂座位上，宛如一群乘客相約出遊。畫面曝光後引發關注，連高雄捷運官方帳號都親自現身回應，強調「本公司支持ACG文化向來不遺餘力，但捷運列車座位係供旅客搭車乘坐，敬請勿將個人物品放置於座位上影響他人使用，以維良好搭乘秩序與乘車環境。」
整排娃娃搭捷運 網友笑稱「高速移動中的娃聚」
近日一名網友在 Threads 上分享影片，寫下「第一次高速移動中的娃聚」，並感謝大家踴躍參加。從影片中可以看到，高雄捷運車廂內一整排綠色座椅上，擺滿不同造型的動漫角色娃娃，每隻都乖乖坐好，看起來就像真的在搭車，原PO還搭配歌曲《下一站・與你》，讓整段畫面更有出遊氣氛。
貼文曝光後也掀起「娃娃能不能佔捷運座位」的討論，有網友認為若只是趁車廂空檔快速拍照，未必會影響他人；但也有人直言，公共運輸座位就是留給乘客使用，不應拿個人物品長時間佔位。相關討論持續延燒，高雄捷運官方帳號「metro.kaohsiung」也在留言區親自出聲。
高捷：支持ACG文化 但座位仍應留給旅客
高雄捷運表示：「本公司支持ACG文化向來不遺餘力，但捷運列車座位係供旅客搭車乘坐，敬請勿將個人物品放置於座位上影響他人使用，以維良好搭乘秩序與乘車環境。」
高雄捷運長期與動漫文化互動密切，過去曾推出「高捷少女」、動漫主題列車、相關活動與聯名企畫，因此這次官方回應也特別先強調對ACG文化的支持，不過仍提醒民眾，在公共運輸工具上拍照、帶娃娃出遊時，還是要以不影響其他乘客權益為前提。讓「娃聚」玩得開心，也不影響其他人搭車。
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近日一名網友在 Threads 上分享影片，寫下「第一次高速移動中的娃聚」，並感謝大家踴躍參加。從影片中可以看到，高雄捷運車廂內一整排綠色座椅上，擺滿不同造型的動漫角色娃娃，每隻都乖乖坐好，看起來就像真的在搭車，原PO還搭配歌曲《下一站・與你》，讓整段畫面更有出遊氣氛。
貼文曝光後也掀起「娃娃能不能佔捷運座位」的討論，有網友認為若只是趁車廂空檔快速拍照，未必會影響他人；但也有人直言，公共運輸座位就是留給乘客使用，不應拿個人物品長時間佔位。相關討論持續延燒，高雄捷運官方帳號「metro.kaohsiung」也在留言區親自出聲。
高捷：支持ACG文化 但座位仍應留給旅客
高雄捷運表示：「本公司支持ACG文化向來不遺餘力，但捷運列車座位係供旅客搭車乘坐，敬請勿將個人物品放置於座位上影響他人使用，以維良好搭乘秩序與乘車環境。」
高雄捷運長期與動漫文化互動密切，過去曾推出「高捷少女」、動漫主題列車、相關活動與聯名企畫，因此這次官方回應也特別先強調對ACG文化的支持，不過仍提醒民眾，在公共運輸工具上拍照、帶娃娃出遊時，還是要以不影響其他乘客權益為前提。讓「娃聚」玩得開心，也不影響其他人搭車。