2026年中華職棒（CPBL）迎來歷史性的一刻！中信兄弟在季後挑戰賽第4戰以8：2擊退統一7-ELEVEn獅，成功挺進隊史第18次台灣大賽，將與包辦上半季與全年冠軍的味全龍展開中職37年來首度在總冠軍賽上演的「龍象大戰」。本次7場賽事更史無前例地全數於台北大巨蛋舉行。隨著這場經典對決重現，現任龍隊教練的葉君璋與張泰山，以及資深象迷也紛紛回憶起當年令人熱血沸騰的激戰歲月。
拆椅子、丟加油棒成追憶 葉君璋與張泰山憶當年激情
在2020年的一場受訪中，過去皆為味全龍指標球星的葉君璋與張泰山，分享了早期與兄弟象交手的瘋狂景象。葉君璋回憶，有一次自己配了不該配的球，慘遭兄弟象球星王光輝一棒扛出全壘打牆，賽後被時任味全總教練徐生明臭罵一頓，至今仍印象深刻。
張泰山則笑稱，當年台北市立棒球場剛開放時，球迷為了搶座位從路口狂衝，「只要一個跌倒就會全部跌倒」。他還透露，以前的市立棒球場是有椅子的，只要場上發生衝突，激動的球迷就會把椅子拆下來往下丟。雖然兩人現在都已高掛球鞋轉任教練，但聊起當年仍津津樂道。葉君璋依稀記得張泰山在1996年敲出生涯首轟時，面對一顆壞球的打帶跑戰術竟能開轟，直呼「真的很厲害」；張泰山也盛讚葉君璋當年蹲捕時被球砸到幾乎沒感覺，無愧於「無敵鐵金剛」的封號。
假日對決成絕響 資深球迷坦言「現在少了點激動」
不只球員有感，跟隨球隊超過20年的資深象迷張小姐也對早年的龍象大戰歷歷在目。她透露，全家從「假日飛刀手」陳義信時期就開始支持兄弟象，當年陳義信對決「金臂人」黃平洋的「假日對決」實力不相上下，戰況特別刺激。
談到最印象深刻的看球經歷，張小姐笑說，以前只要球隊輸球，觀眾就會把球場發的加油棒等物品全丟進場內，「如果兄弟那天贏球，可能就換對方球迷把東西丟進來，雖然現在想起來覺得很荒謬，但以前看球真的都是這樣。」
面對如今味全龍回歸並再度與中信兄弟爭冠，張小姐坦言，雖然還是喜歡看龍象對決，也會想進場看球，但感覺已經沒有以前那種激情與激動的情緒了。而對於能走進台北大巨蛋觀看龍象大戰，曾有過台北市立棒球場觀賽經驗的她直呼「有點時空錯亂，很像在作夢」。她也期盼詹子賢、江坤宇等中生代球員能發揮實力，幫助中信兄弟在新賽季順利奪下總冠軍。
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在2020年的一場受訪中，過去皆為味全龍指標球星的葉君璋與張泰山，分享了早期與兄弟象交手的瘋狂景象。葉君璋回憶，有一次自己配了不該配的球，慘遭兄弟象球星王光輝一棒扛出全壘打牆，賽後被時任味全總教練徐生明臭罵一頓，至今仍印象深刻。
張泰山則笑稱，當年台北市立棒球場剛開放時，球迷為了搶座位從路口狂衝，「只要一個跌倒就會全部跌倒」。他還透露，以前的市立棒球場是有椅子的，只要場上發生衝突，激動的球迷就會把椅子拆下來往下丟。雖然兩人現在都已高掛球鞋轉任教練，但聊起當年仍津津樂道。葉君璋依稀記得張泰山在1996年敲出生涯首轟時，面對一顆壞球的打帶跑戰術竟能開轟，直呼「真的很厲害」；張泰山也盛讚葉君璋當年蹲捕時被球砸到幾乎沒感覺，無愧於「無敵鐵金剛」的封號。
假日對決成絕響 資深球迷坦言「現在少了點激動」
不只球員有感，跟隨球隊超過20年的資深象迷張小姐也對早年的龍象大戰歷歷在目。她透露，全家從「假日飛刀手」陳義信時期就開始支持兄弟象，當年陳義信對決「金臂人」黃平洋的「假日對決」實力不相上下，戰況特別刺激。
談到最印象深刻的看球經歷，張小姐笑說，以前只要球隊輸球，觀眾就會把球場發的加油棒等物品全丟進場內，「如果兄弟那天贏球，可能就換對方球迷把東西丟進來，雖然現在想起來覺得很荒謬，但以前看球真的都是這樣。」
面對如今味全龍回歸並再度與中信兄弟爭冠，張小姐坦言，雖然還是喜歡看龍象對決，也會想進場看球，但感覺已經沒有以前那種激情與激動的情緒了。而對於能走進台北大巨蛋觀看龍象大戰，曾有過台北市立棒球場觀賽經驗的她直呼「有點時空錯亂，很像在作夢」。她也期盼詹子賢、江坤宇等中生代球員能發揮實力，幫助中信兄弟在新賽季順利奪下總冠軍。
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