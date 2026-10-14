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隨著九合一選戰持續升溫，民進黨台北市長參選人沈伯洋的父親再捲入政治攻防，近日香港媒體《文匯報》報導，沈土城名下公司在2025年遭中國制裁後更名，卻仍持續採購中國商品「賺紅錢」。對此，政治評論員吳靜怡反擊，中國介選還分爸爸？港媒緊咬沈伯洋父親，怎麼不談蔣萬安爸爸的中國台商關係！吳靜怡表示，中國制裁沈伯洋還不夠，連爸爸的生意都要一再搬上台灣選戰，這套「港媒先爆料、官方再跟進、台灣政壇擴大炒作」的路徑早已不是第一次發生，難道不值得追問是否存在境外介選意圖？值得台灣社會高度警戒。「看了沈爸爸，要不要看看蔣萬安爸爸？」吳靜怡進一步提到，蔣孝嚴曾擔任「中國台商發展促進協會」理事長，長期參與中國台商相關事務，還曾有台商公開指控協會收受款項卻未妥善協調境管問題，引發蔣孝嚴提告求償千萬元，最終遭台北地方法院判決敗訴。她直言，兩位父親的經歷與性質並不相同，但監督不能因為兒子的政黨不同，就採取兩套標準。吳靜怡續指，更值得警覺的是，10月7日台北地檢署才起訴4名涉嫌接受香港人士委託、跟監沈伯洋及妻女的徵信業者；6天後港媒又揭露其父親的企業資料，問題是誰提供資料、如何查證，以及為什麼選擇這個時間點曝光？這次港媒報導是否涉及有組織的介選，應該進一步查證，不能讓境外資訊操作決定選戰議題。