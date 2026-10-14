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3之3雙龍搶珠 CIP：從一開始無役不與

▲許乃文笑說，風場順利到不知道該說什麼，目前不僅已經完成融資、陸上變電站及海上變電站陸續完工，最新進度是安裝1／3的水下基礎設施。（圖／記者鍾泓良攝影）

明年3之4招標 許乃文：已經失敗3次還要怎樣？

浮動風機有規劃？許乃文：現在有必要做這個嗎？

國際能源週今（14）日展開，各路風電廠商紛紛大秀肌肉。哥本哈根基礎建設基金（CIP）近期才對區塊開發第三階段（3之3），CIP董事總經理許乃文報告，手中的渢妙一期、二期進展都相當順利，甚至進度超前。對於政府有意明年提出第四階段（3之4）選商，她批，區塊開發已經接連失敗3次了，「還是要怎樣呢」，認為應該先好好盤整場域及標規。據現有招商情況，區塊開發第一階段（3之1）風場，目前僅有CIP渢妙有具體進展，許乃文笑說，風場順利到不知道該說什麼，目前不僅已經完成融資、陸上變電站及海上變電站陸續完工，最新進度是安裝1／3的水下基礎設施，即便今年氣候窗已經進入尾聲，但會施工到最後一刻。針對區塊開發第二階段（3之2）風場，許乃文也說，花7個月時間，目標在明年6月前完成融資，提到目前與許多國內外金融業接觸，對方都對於融資相當有興趣，但實際上是否投資還要持續努力。風電3之3目前只有CIP的渢妙3期及沃旭能源的大肚1號兩座風場遞件，而因風場重疊性高，因此最終只會有一家廠商出線。對於CIP如何比對手更有優勢？許乃文說，CIP從2018年的第二階段遴選開始，政府開出的每一標都是無役不與，並且無論新冠疫情與否，都可以準時繳交，「不管外面的風雨或人家怎麼看待台灣怎樣，那我們就是一直跟政府站在一塊。」而因為3之3招標並不順利，政府有意盡快展開3之4招標，預計明年啟動。對此，許乃文批評，「我們已經看到3之1非常的失敗，3之2也是很失敗，3之3就是一個失敗，所以就是一直趕就一直失敗，這個就已經失敗3次了還是要怎樣呢？」她認為，3之3標規已經有天翻地覆的變化，3之4應該要繼續精進、突破，更需要把風電開發場域都盤點好，這些都必須跨部會落實，更要中央、地方溝通，認為現在不會因為政府喊就變快了，強調政府應該要好好看一下這次招標失敗狀況，了解現階段開發商遇到的限制。有鑑於近海空間已經飽和，必須要朝向大水深的遠海空間發展風場，也觸及到浮動式風機。經濟部先前也透露，預計明年將會啟動浮動風場招商。對此，許乃文表示，政府很積極想要推動，但是浮動風機目前並沒有達到商業化，成本相當高昂，更考慮到碼頭等基礎建設都沒有跟上，因此前景還不明朗，強調浮動風機推動必須仰賴示範獎勵，「現在有必要做這個嗎？」她呼籲，政府現階段應該是好好盤點真正可以做的海域，即便政府有意打開航道，但相關環評、上岸點都還是有諸多限制，這都必須要跨部會來協商出更好創電環境。她提到，以國家能源政策的急迫性，應該是要滿足產業2030年的RE100需求，但是唯一可以在2030年前發出綠電的離岸風場，只有渢妙二期一座風場，認為這不是一個好現象。她也提到，政府目前要恢復核能也很好，也可以去評估小水力、地熱等多元能源，尤其目前都還停留在口號式缺乏溝通，「有沒有必要那麼急地去弄浮式？其實我們的答案是很肯定的。」