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全球知名圖庫公司Getty Images債務危機擴大，公司近日宣布，在達成一項預計於今年底前完成的重組協議後，公司將申請破產保護並實施私有化。在AI生成影像的興起的情況下，對傳統圖庫市場造成衝擊，成為聲請破產的最後一根稻草。根據路透報導，在龐大債務以及人工智慧（AI）生成影像競爭加劇的雙重壓力下，Getty Images 與對手 Shutterstock的合併計畫宣告破局。作為重大重組計畫的一環，該公司打算在未來幾週內啟動快速預先包裝（prepackaged）的《破產法》第11章程序。Getty 表示，重組完成後，Getty 家族的關係企業與科克股權發展公司（Koch Equity Development）將持有該公司 100% 的股權。投資人也承諾提供高達 5.33 億美元的新股權資金。根據重組計畫，Getty 的無擔保債券持有者已同意註銷 2.7 億美元的債券，而有擔保貸款機構則同意降低利息成本並延長債務到期日。公司補充指出，日常營運將維持正常，供應商也將在日常業務過程中獲得全額支付。Getty 在新聞照片與影片供應業務上與路透社（Reuters）及美聯社（Associated Press）等媒體競爭。美國科技媒體《Axios》指出，Getty 曾是新聞圖片領域的王者，但如今圖片庫業務受到了人工智慧生成圖像的衝擊。公司表示，來自科克股權發展公司高達 1.43 億美元的融資，將用於支持本次重組過程。截至 6 月 30 日，公司總債務約為 21 億美元，而截至上週五收盤，其市值僅剩 2,074 萬美元。Getty過去曾作為私營企業營運 14 年，隨後於 2022 年透過特別目的收購公司（SPAC）重新上市，當時估值約為 48 億美元；然而自上市以來，其股價已暴跌約 99%。紐約證券交易所（NYSE）已於 9 月底對該公司啟動退市程序。