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中華職棒37年台灣大賽將於10月17日點燃戰火，由上半季冠軍味全龍對決下半季冠軍中信兄弟。這是中職37年以來，首度在台灣大賽上演史詩級的「龍象爭霸」，也瞬間勾起老球迷對職棒初期龍象對決的激情回憶。兩隊在職棒2年（1991年）曾爆發轟動一時的「61事件」與「614事件」，其中在「614事件」中，兩隊球員不僅大打出手，連看台上的象迷、龍迷都衝下場助拳，球場瞬間淪為混亂戰場，雙方也自此視彼此為宿命「世仇」，「龍象大戰」更成為台灣棒壇最具話題性的票房保證。事實上，龍隊與兄弟早在職棒成立前的業餘成棒時期就是甲組宿敵。味全龍早在1978年便開始贊助宜寧中學、文化大學棒球隊；兄弟飯店則在1984年成立棒球隊，祭出高待遇招募頂尖好手，成為業餘成棒強權，也迅速累積龐大球迷基礎。1990年中職開打，龍隊與兄弟並列創始元老球隊，因場上戰況激烈、互不相讓，兩隊隨即點燃延燒數十年的恩怨情仇。1990年3月25日，中職史上首場「龍象大戰」登場，龍隊靠著「金臂人」黃平洋完投9局失3分，以4：3力克兄弟拿下歷史首勝。1993年9月12日，龍隊洋將艾勃（Mil Harper）、羅世幸與陳大順更寫下名留青史的「連續3打席開轟」，重創「飛刀手」陳義信，不僅讓滿場象迷鴉雀無聲、龍迷陷入狂喜，最終龍隊以5：3帶走勝利，成為龍象交手史上的傳世戰役之一。不過回顧「龍象大戰」最失控、最激情的篇章，非1991年的「61事件」與「614事件」莫屬，至今仍被球迷視為中職史上最震撼的兩大衝突。1991年6月1日，台北市立棒球場天候惡劣，比賽打到6局上，原本落後1分的兄弟象靠著李居明的陽春砲將比數扳成2：2平手，隨後因大雨暫停。依當時規章，若暫停30分鐘後仍無法復賽，比賽將提前裁定結束，未完成的第6局比分將不算，這意味著將由味全龍帶走勝利。據《報時光》記載，兄弟象日籍教頭森下正夫強烈不滿判決，直接衝至龍隊休息室前指責對手，雙方隨即爆發激烈推擠，看台球迷情緒跟著失控，紛紛將寶特瓶與雜物砸向場內。未料騷動平息後，主審認定雨勢轉小應繼續比賽，但龍隊總教練徐生明認為降雨已逾半小時、達到停賽標準，獲得賽務長同意後便率隊離開球場。龍隊此舉徹底引爆全場觀眾怒火，現場甚至演變成球迷鬥毆，不僅飲料罐如雨點般落入場中，更有激憤的球迷直接動手拆卸看台座椅，約有40至50張椅子被砸入場內。事後聯盟重罰龍隊20萬元、兄弟象15萬元，兩隊教頭皆遭嚴厲警告，「61事件」也成為中職史上最火爆的抗議衝突之一。短短不到兩週，同年6月14日龍象再度狹路相逢，這次衝突直接在場內引爆，成為中職史上首度大規模的球員鬥毆，史稱「614事件」。當天8局下，黃平洋對象隊洋將帝波（Fredrick Tiburcio）投出觸身球，引發帝波與象迷強烈抗議；隨後帝波發動盜壘時，與龍隊三壘手郭建霖發生激烈肢體碰撞，雙方球員壓抑已久的怒火瞬間爆發，兩隊板凳清空打成一團。此時看台上的激動球迷也翻越圍欄跳進球場加入混戰，場面徹底失控。該場比賽最終由兄弟象先發投手大羅曼（Jose Roman）完投9局失3分，以9：3擊敗味全龍。然而賽後部分象迷情緒依然沸騰，甚至包圍並追打味全龍的球隊坐車。從「614事件」不難看出，早期職棒不僅球員求勝心切，連球迷的情感投入也極度狂熱。1999年龍隊完成3連霸後黯然解散，沉寂20餘載後於2020年重返職棒；兄弟象則在2014年轉手由中信金控接手，改名中信兄弟。走過風雨37年，球迷期盼已久的「龍象爭霸戰」終於首次在台灣大賽舞台正面交鋒。加上7場賽事全數進駐臺北大巨蛋，這場乘載著世代球迷情懷與歷史恩怨的世紀決戰，有望將為台灣棒球史寫下票房新紀錄。