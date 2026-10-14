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▲陳澤耀在《黑潮》飾演深藏祕密、背負過去的阿忠，出獄返鄉後捕蝦、賣蝦餅維生。（圖／甲上提供）

▲李沐在《黑潮》中飾演的「雪虹」被家人幽禁在高腳屋裡。（圖／甲上提供）

▲陳澤耀以《黑潮》中的阿忠一角，首度角逐金馬影帝。（圖／甲上提供）

▲李沐為戲將頭髮下半漂成金色，藉由造型轉變呈現角色鮮明的生命質地。（圖／甲上提供）

由李心潔監製的愛情電影《黑潮》入圍第63屆金馬獎最佳男主角、最佳攝影、最佳美術設計、最佳原創電影音樂及最佳原創電影歌曲共5項大獎，昨（13）日正式海報及預告曝光，集結首度角逐金馬影帝的陳澤耀與實力派女星李沐組成「末路CP」，描繪兩個被逼到邊緣的靈魂，以愛對抗命運的生命故事。本片將於11月13日全台上映，搶先在11月22日金馬獎頒獎典禮前與觀眾見面。《黑潮》預告中，描繪陳澤耀與李沐如何在冰冷的世界裡遇見彼此、以愛取暖。李沐飾演的「雪虹」被家人幽禁在高腳屋裡，陳澤耀飾演的「阿忠」則背負著過往的傷痕，兩人從彼此試探到逐漸靠近，短短幾幕便流露出難以壓抑的情感；而海報文案「就算沒有明天，也要勇敢去愛」，也揭示這並非一段尋常的愛情，而是一場炙熱卻充滿生命力的極致愛戀。由於李沐首次前往馬來西亞拍戲，還得挑戰大馬華人的口音與說話方式，陳澤耀除了帶她走訪富都、到菜市場吃喝玩樂，甚至介紹自己的家人給她認識，讓她和妹妹聊天、從日常對話中尋找語感。李沐坦言，口音與文法一度是她最苦惱的功課：「剛開始抓不到馬來西亞口音，阿澤直接介紹他的家人給我認識，跟他的家人聊完之後，我突然就領悟口音的訣竅了！」她也感謝劇組每個人都成為她的「語言指導」，幫忙示範不同的發音與語氣，讓她慢慢找到角色說話的節奏。不過，陳澤耀自認最有效的快速破冰、培養默契小秘訣，還不只是陪吃陪聊，而是先偷偷研究李沐喜歡什麼，得知她很喜歡恐龍後，他便找機會安排驚喜，某天兩人吃完晚飯，便帶她去看恐龍，沒想到李沐果然玩得非常開心，還拍了許多照片，陳澤耀說：「在那個晚上之後，我就能感受到我們的關係跟默契變得很不一樣了。」對他而言，這種細心觀察對方、願意花心思讓對方開心的舉動，也讓他聯想到片中的阿忠：「有點像是《黑潮》故事中的阿忠，願意為雪虹做任何事情。」為了演出《黑潮》中的阿忠，陳澤耀不只調整身體狀態，也從人物的外型細節著手，主動與造型組討論角色的樣貌。他透露，自己提出理大平頭的想法，也希望將眉毛稍微淡化，讓阿忠呈現出一種難以歸類、帶著孤僻感的獨特氣質：「有跟造型組一起討論，我們很大膽嘗試理了大平頭，也將忠的眉毛稍微減淡，讓他看起來有一些奇怪，那種奇怪是屬於阿忠他自己的。」從髮型到眉眼，陳澤耀希望透過不尋常的外型，讓人物的特殊質地自然浮現，也展現他在角色塑造上的細膩思考。李沐也首度為戲將頭髮漂成金色，藉由造型轉變呈現角色鮮明的生命質地。談到合作夥伴，她形容陳澤耀是一位「直率真誠」的朋友，既有生猛的活力與拼勁，也十分有耐心與貼心：「能夠有他這樣的夥伴，是我的好運，在拍攝現場他很保護我，也很幫助我。」從口音上的耐心協助，到生活中的貼心安排，兩人在戲外逐步建立的信任，也為「末路CP」的情感增添真實而動人的層次。《黑潮》故事描述深藏祕密、背負過去的阿忠（陳澤耀 飾）出獄返鄉後，在夜裡退潮時捕蝦維生，意外遇見被家人幽禁在高腳屋中的女子雪（李沐 飾）。兩個被世界遺忘的孤獨靈魂，在夜色與潮汐之間建立羈絆，為彼此破碎、絕望的生命中注入一道暖流。