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▲台灣民眾黨今天前進彰化召開中央委員會。（圖／民眾黨提供，2026.10.14）

從陳素月兒子任職爭議 黃國昌再轟黃世杰土地使用

民進黨彰化縣長參選人陳素月因兒子曾任職農業部農田水利署，遭質疑是否涉及利益衝突迴避爭議。台灣民眾黨主席黃國昌今（14）日受訪時，呼籲陳素月母子及農水署出面說明，並將矛頭指向民進黨桃園市長參選人黃世杰，質疑其造勢活動使用農水署所轄土地，痛批民進黨「黨國不分、公器私用」，甚至批評行政機關為掩護特權而曲解法律、指鹿為馬。他更公開向黃世杰下戰帖「不要以為有新潮流撐腰，怎麼搞都可以。」台灣民眾黨今天前進彰化，在二林區縣議員參選人洪雅婷服務處召開中央委員會。黃國昌會後受訪時，被問及無黨籍彰化縣長參選人邱建富爆料，指陳素月的兒子曾在農水署彰化管理處擔任約僱人員，並質疑是否落實利益迴避規定。黃國昌表示，依照相關法律規定，陳素月與兒子之間的關係是否涉及利益衝突，應該釐清。黃國昌指出，農水署彰化管理處的擬任人員具結書，要求當事人具結自己不屬於《公職人員利益衝突迴避法》所定的關係人，若有不實，須負法律責任。他認為母子關係屬於法律所規範的關係人範圍，若具結內容與事實不符，應進一步釐清是否涉及偽造文書，並要求陳素月及農水署公開說明。媒體追問，若陳素月確實涉及違法，是否應該退選？黃國昌表示，公務員執行職務時若發現犯罪行為，應依法處理、依職權告發。隨後，他將話題轉向黃世杰，指農水署相關爭議接連牽涉民進黨政治人物，從黃世杰到陳素月都與新潮流有關，並批評「國產就是民進黨的黨產，愛怎麼用就怎麼用」，直指這是民進黨執政下的縮影。他也向行政院長卓榮泰喊話，質疑是否要繼續放任農業部長胡搞瞎搞。媒體接著詢問，黃世杰當天澄清相關指控時，批評民眾黨造謠，黃國昌隨即反擊，認為一般人不了解法律情有可原，但黃世杰身為法律人、又曾任法務部政務次長，卻發表相關說法，讓他無法接受。黃國昌嗆聲「那已經不是內行人講外行話，是法律人睜眼說瞎話！」黃國昌進一步表示，農水署所轄財產若屬非公用財產，原則上應公開招租。他質疑，相關土地價值超過10億元、年租金達1590萬元，為何能在不公開招租的情況下供造勢活動使用？他批評黃世杰混淆視聽，並以台語質疑「你的法律是讀到尻脊骿（背後）去了嗎？」黃國昌最後再次向黃世杰下戰帖，喊話「站出來公開辯論！我等你啦！」他強調，要求公開辯論不是為了桃園市長選舉，而是為了中華民國的法治，並稱「張善政市長涼涼的選，都會贏很多啦！」