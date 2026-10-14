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高雄市長陳其邁即將卸任，高市議會最後一次總質詢，期間不斷收到藍綠陣營「畢業禮物」。國民黨議員白喬茵今（14）日也送上登山杖，除預祝陳其邁卸任後爬山過健康生活，樂見他日後攀爬「中央山脈」外，也針對陳其邁與市府團隊的施政成績表達高度肯定，包括校園設施、人本交通、觀光環境、夜間臨托等項目都有顯著進步；陳其邁則感謝白喬茵認真監督，與高雄一起向前。關於校園設施，白喬茵細數在左營區與楠梓區都分別完成二十多項改善，包括餐飲設備、遮陽設備、教室燈光、樂器購買、教室課桌椅汰換、通學步道改善、新設遊樂場、視聽設備更新、消防設備改善等等，讓孩子上學的環境更安全。人本交通方面，白喬茵指出，台鐵新站畫上行穿線與補上行人號誌，並且加做無障礙坡道，讓行人更加安全；此外多條路口與國小周邊也設置標線型人行道與實體人行道。白喬茵坦言，設置人行道往往會遭受到壓力，感謝市府為了市民朋友，做該做的事。觀光環境部分，白喬茵表示，在愛河左營段進行步道翻新、護欄加高，而且提升照明瞭，增加安全性；蓮池潭也進行環潭步道翻新、保留天空之樹，希望可以進一步爭取蓮池潭意象的相關IP親子單車等設施。陳其邁也感謝白喬茵給市府非常多的建議與指導，共同為高雄努力，這六年來高雄市政府與高雄市議會合作不分黨派，可以說是台灣各個地方政府的典範。陳其邁也肯定白喬茵問政十分犀利，是未來的明日之星，期許白喬茵不忘初衷，能夠堅持自己的理想。這次高市議會總質詢期間，不分黨派議員送禮物給陳其邁。民進黨團先送應援手燈，議員鄭光峰、李雅慧送麥克風，黃文益送甘蔗、鄭孟洳送大型紙飛機。國民黨部分，許采蓁送書籍《我想把歌唱好》，宋立彬也贈送超大張「院長名片」。