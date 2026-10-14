台南知名實體書店政大書城台南店開業13年，於今年8月31日暫停營業，原先因館內管線破裂漏水問題，預計自9月起封閉檢修，但卻有消息傳出老闆想要低調熄燈結束營業，沒想到近期傳出轉機。有民眾發現，臉書上悄悄成立新的政大書城粉絲專頁，資訊欄標示「籌備中，預計十月底營業」，消息曝光後引發在地人關注，也讓不少書迷終於盼到實體書店真的重新開張的一刻。
政大書城整修疑變停業！藏頭詩引發書迷擔憂
政大書城台南店民國102年在西門路二段延平大樓開幕，當時是台南規模最大的實體書店之一。隨著政大書城全台各分店陸續關閉，台南店成為最後一家分店，民國112年也曾一度發布停業消息，後來在讀者支持下決定繼續營運。
今年6月政大書城公告因管線破裂造成館內漏水，全館書籍75折出清，並預告9月起封閉檢修，最後營業日訂於8月31日。當時有員工在官方專頁發布藏頭詩「書店要倒了，我們也要失業」，讓不少讀者擔心書店就此熄燈，也有人得知消息後難過落淚，感嘆「珍惜的東西消失」。
政大書城原址傳重新營業！新粉專預告10月底開幕
沒想到，書店暫停營業約43天後，近日又傳出重新營業的消息。有民眾發現，臉書上出現新的政大書城粉絲專頁，並於近日換上新的大頭貼，資訊欄則標示「籌備中，預計十月底營業」，引發外界猜測是否為官方帳號。
台南旅食網站「樂活站長」也表示，自己已親自致電確認相關消息，讓書迷更加期待政大書城重返台南。新粉專公告指出，由於管線破裂造成場館漏水，9月起封閉檢修，待整修完成後，將以新館形式營業。不過，正式重新開幕日期目前尚未公布。
台南在地人歡呼！書迷：實體書店復活一定要支持
消息傳出後，不少台南在地民眾表達期待，留言表示「實體書店終於有復活成功的案例了」、「資訊發達的年代，還有人願意投資實體書店，真的是在做善事」、「台南府城是文化之都，真的非常需要這樣的實體店面」，也有人喊話「真的重新開幕一定要狠賣支持」，期待政大書城能再次成為台南書迷逛書、尋寶的去處。
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政大書城台南店民國102年在西門路二段延平大樓開幕，當時是台南規模最大的實體書店之一。隨著政大書城全台各分店陸續關閉，台南店成為最後一家分店，民國112年也曾一度發布停業消息，後來在讀者支持下決定繼續營運。
今年6月政大書城公告因管線破裂造成館內漏水，全館書籍75折出清，並預告9月起封閉檢修，最後營業日訂於8月31日。當時有員工在官方專頁發布藏頭詩「書店要倒了，我們也要失業」，讓不少讀者擔心書店就此熄燈，也有人得知消息後難過落淚，感嘆「珍惜的東西消失」。
沒想到，書店暫停營業約43天後，近日又傳出重新營業的消息。有民眾發現，臉書上出現新的政大書城粉絲專頁，並於近日換上新的大頭貼，資訊欄則標示「籌備中，預計十月底營業」，引發外界猜測是否為官方帳號。
台南旅食網站「樂活站長」也表示，自己已親自致電確認相關消息，讓書迷更加期待政大書城重返台南。新粉專公告指出，由於管線破裂造成場館漏水，9月起封閉檢修，待整修完成後，將以新館形式營業。不過，正式重新開幕日期目前尚未公布。
台南在地人歡呼！書迷：實體書店復活一定要支持
消息傳出後，不少台南在地民眾表達期待，留言表示「實體書店終於有復活成功的案例了」、「資訊發達的年代，還有人願意投資實體書店，真的是在做善事」、「台南府城是文化之都，真的非常需要這樣的實體店面」，也有人喊話「真的重新開幕一定要狠賣支持」，期待政大書城能再次成為台南書迷逛書、尋寶的去處。