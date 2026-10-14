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田徑譬喻電池 長跑、短跑、跨欄功用不同

四足機器人電池合作綠捷公司 彰濱電池回收線2027年Q4完工

▲台塑新智能電池回收可提煉純度99.5%電池級碳酸鋰，中試線建置工程亦已啟動。（圖／記者李青縈攝）

台塑新智能以AI資料中心（AIDC）、智慧場域到大型儲能、次世代電池與資源循環等領域參加國際智慧能源周。台塑新智能總經理劉慧啟表示，資料中心不能只有伺服器，更需要穩定的電力供應與儲能支援，傳統工業電池像是「長跑」，而不斷電系統（UPS）則是短跑、電池備援電力模組（BBU）則像是百米跨欄，並非一般工業儲能電池可取代。台塑新智能今年參展聚焦AI資料中心（AIDC）應用，從高倍率備援電池切入，進一步拓展機房系統整合及CSP雲端服務與營運管理，展現橫跨能源設備、工程建置與營運服務的AIDC事業能力，讓國產電池延伸至多元智慧場域。劉慧啟說，2023年參展時，當時總統蔡英文來攤位，就宣示目標希望儲能是像水塔般成為家戶都有的基礎設施。AI算力快速成長帶動全球資料中心建置需求升溫，成為能源產業下一波重要市場。劉慧啟表示，外界可能認為資料中心只要具備伺服器即可運作，但若沒有穩定電力及儲能系統，資料中心便難以維持正常運作。一般工業儲能像是「長跑」，重視長時間、穩定地釋放電力；但AI資料中心的電力需求變化快速，對電池的瞬間輸出能力提出更高要求。劉慧啟說，AI資料中心的備援系統主要涉及UPS與BBU兩種設備。UPS是在遇到不可抗力異常時，在約100毫秒內迅速供電，讓抽風機及緊急發電系統等設備得以維持運作，如「短跑」；BBU的電力輸出則需隨算力波動即時調節電力供應，如同「百米跨欄」，跟一般工業儲能電池不同。此次展出的90V50Ah高倍率電池也是台塑新智能重要優勢，著重短時間高功率輸出，最高支援8C連續放電，可依UPS功率與備援需求彈性配置，並結合多層級BMS監控與保護，展現從電芯到電池系統的自主開發能力。劉慧啟表示，已參與中部半導體IC設計大廠的資料中心建置，相關案場電池採用台塑新智能產品；林口南亞科AI資料中心也是公司布局的重要案例。在四足機器人應用方面，台塑新智能與中華汽車旗下綠捷公司合作 開發電池系統，結合綠捷在整機開發與智慧移動的專業，共同推動關鍵零組件國產化。綠捷總經理陳威鳴表示，台塑新智能具備扎實的電池系統開發與整合能力，為國產四足機器人提供重要支援，期待雙方持續深化合作，加速導入更多智慧場域。此外，在電動車電池上，劉慧啟表示，在彰濱投資超過6億元蓋電池回收線，建置台灣首條全製程電池回收線，預計2027年第四季完工，初期年產能720噸，要從物理段黑粉萃取至化學段碳酸鋰白粉提煉；電池回收可提煉純度99.5%電池級碳酸鋰，中試線建置工程亦已啟動。