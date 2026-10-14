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易安穩膜衣錠供應不穩 食藥署：請藥商依市場需求調配

降血壓藥「易安穩膜衣錠」平均每月用量873萬錠，但近日爆出缺貨，基層藥師協會理事長沈采穎直指，因為「健保價大砍」，社區藥局都「叫不到貨」。食藥署表示，近期接獲藥局通報，台灣諾華公司所持有的「易安穩」有供應不穩情事；而藥商表示，目前採控貨方式供應，後續將持續輸入。沈采穎提到，近期因10月1日「健保價大砍」，易安穩從一粒5.5元砍到4.24元，且不少藥師反映，「社區藥局都叫不到貨」。她直言，「未來進口藥慢慢退出台灣」，說好不砍藥價，「結果還是月月砍。」依政府資料開放平台「健保藥品申報量資料」統計，易安穩藥品115年1月至7月健保申報量共計6113萬餘錠，平均每月約873萬錠。食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說明，近期食藥署接獲藥局通報，台灣諾華公司所持有「易安穩膜衣錠 5/160 毫克 （衛署藥輸字第025072號）」有供應不穩的情事，經查台灣諾華公司藥品輸入量，整體供應情形仍須持續關注，雖有短暫供應分配不均，但案內藥品仍持續輸入，預期可逐步緩解。黃玫甄指出，食藥署請藥商應依市場需求妥適調配供貨，並協調各通路供應。黃玫甄說，相關藥品適應症為「治療高血壓」，此複方藥品不適合用於起始治療。另查，除了案內藥品外，國內尚有6項同成分、同劑型、同含量的藥品，包含國產5項藥品。國內尚有其他學名藥、單方成分藥品、或同藥理機轉藥品可供臨床選擇，黃玫甄說，醫師及藥師可依病人臨床需求，評估選用適當藥品或替代藥品，以增加用藥選擇，分散單一品牌供應變動風險，維護民眾用藥權益。經整體評估，現階段尚有藥品可供臨床使用，民眾用藥需求可獲得滿足。食藥署再次提醒民眾，請定期量測並記錄血壓，隨時掌握自身健康狀況，養成健康生活習慣，並遵循醫囑按時服藥，切勿自行停藥或調整藥量，如有任何疑問，應諮詢醫師或藥師，以保障自身健康。