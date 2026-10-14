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多人反映賈永婕穿著 賴惠員：基於召委職責適時提醒

強調無意評斷穿著 賴惠員：不願被解讀為對個人風格否定

台北101董事長賈永婕今（14）日赴立法院財政委員會備詢，未料召委賴惠員卻說「下一次請穿得跟我們一樣，一樣純樸」，讓賈永婕不解稱「穿得跟你們一樣，一樣是長袖」，賴惠員則說國會殿堂還是有一定的標準，賈永婕回應時更嗆「要繼續再辯嗎？」而此舉挨轟管太寬，對此賴惠員澄清，是有人陸續向其反應，認為賈董事長備詢時將外套披於肩上的穿著方式，應考量國會議事殿堂正式性，適時予以提醒，強調絕無針對穿著風格、服裝品味或外貌進行批評之意，更無任何不尊重之意圖。對於要賈永婕穿「純樸點」被罵爆，賴惠員急忙解釋稱，自己身為立法院財政委員會召集委員，負有維持議事秩序、確保會議順利進行之職責。今日賈董事長共計兩度上台備詢，自第一次備詢結束後，便陸續有人向她反映，認為賈董事長於備詢時將外套披於肩上的穿著方式，應考量國會議事殿堂之正式性，並建議本席適時予以提醒。賴惠員說，基於召集委員維護議事禮儀之職責，遂於會議中予以善意提醒，盼所有列席及備詢人員，均能共同尊重國會議事殿堂及其應有之禮儀。在此特別強調，相關提醒純粹出於議事禮儀之考量，絕無針對賈董事長個人穿著風格、服裝品味或外貌進行批評之意，更無任何不尊重之意圖。賴惠員表示，台北101作為台灣重要的國際地標，更是時尚產業與潮流文化的重要展現平台。對於賈永婕一向展現的個人穿衣風格與時尚品味，始終抱持欣賞與肯定的態度。然而也認為，國會議事殿堂應建立在相互尊重的基礎之上，這份尊重不應只是單方面的要求。列席官員應尊重國會，立委也同樣應以對等、理性且尊重的態度，面對每一位列席及備詢人員。最後賴惠員說，無意以個人審美標準評斷任何人的穿著，更不希望善意提醒被解讀為對個人風格的否定。對於今日提醒所引發的討論，期盼外界能理解本席維護議事禮儀的初衷，避免不必要的誤解。