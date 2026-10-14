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▲李珠珢（如圖）強調每次準備表演服裝時，都會做好防護措施，不會有走光的事情發生。（圖／記者葉政勳攝影）

韓籍啦啦隊女神李珠珢來台2年人氣高居不下，然而日前演出因服裝尺度過大、撩裙露屁股蛋等動作，引起粉絲熱議，而本賽季最後一場應援時，李珠珢也被拍到抱著李晧禎崩潰大哭，畫面在社群上瘋傳。今（14）日她出席「浪LIVE 10週年媒體會」，首度回應服裝爭議，表示每次演出都有不同概念，「比起性感更注重概念」，至於淚灑球場原因，李珠珢則坦言覺得最後的表演可以做得更好，才會一時情緒湧上來。李珠珢今出席「浪LIVE 10週年媒體會」，她身穿洋裝甜美亮相，看起來心情極佳。受訪時被問到日前演出服裝爭議，李珠珢表示：「每次都有不同（主題）概念，比起性感會更注重概念。」並強調每次準備服裝時，都會做好防護措施，不會有走光的事情發生。而李珠珢在本賽季最後一場應援時，被粉絲目擊抱著李晧禎崩潰大哭，被問到落淚原因，她坦言：「那時候萬感交集，有很多不同的感覺，又覺得最後的表演可以做得更好，一時情感湧了上來。」另外，李珠珢也透露原本沒有中場表演，但因為是最後一場，才跟姊姊一起熬夜完成。來台發展2年的她，談及低潮坦言起初因為對中文還不了解，再加上必須重新適應不同的環境，所以感到無助，但如今跟女孩們都相處得很好，姐姐們也都很支持她，現在在台灣玩得非常開心，直言：「還沒放棄、覺得很累之前，我都會一直待在台灣的。」並預告未來很多計劃，請大家多多期待未來動向。