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陶罐內部竟殘留千年前物質

考古學家團隊近日在土耳其沿岸海底，發現了目前已知「世界上最古老」的沉船遺址。經專家鑑定，該船隻歷史可追溯至4400～4700年前的青銅時代早期（Early Bronze Age），其年份與埃及建造吉薩金字塔（Great Pyramid）大約同期，為研究古代地中海貿易開闢了全新視野。根據《BBC》報導，領導地中海考古協會（Mediterranean Archaeology Association）探險隊的土耳其阿克德尼茲大學（Akdeniz University）厄尼茲教授（Hakan Öniz）表示，這艘船長約10公尺，當年是一艘穿梭於地中海的商船。厄尼茲教授讚嘆說，「這座沉船遺址就像是深藏在海底的時間膠囊」。遺址位於土耳其安塔利亞凱科瓦島（Kekova Island）的近岸水域，散落於海面下僅30公尺斜坡上。雖然船體的木質結構經過數千年的侵蝕已蕩然無存，但海底仍留有3個大型石錨以及30多個被稱為「雙耳細頸瓶」（Amphorae）的陶製儲物罐。此前世界上最古老沉船的紀錄，是位於希臘多科斯島（Dokos）附近、距今約4200年的沉船遺址；而保存有木質船體結構的最古老沉船，則是位於保加利亞黑海沿岸、距今約2400年的船隻。由於木質船身未能經受住時間的考驗，船體已經全部腐爛，無法使用碳14年測年法等相關技術來測定年份。考古學家改以「陶器型態學」進行斷代，因為陶器的形狀與紋飾會隨時代演變，特定風格往往對應特定歷史時期。本次出土的陶罐風格相當獨特，具備雙把手、腰部突起與平底設計。厄尼茲教授指出，這種設計與埃及及中東地區已知距今4400～4700年前的陶罐完全吻合，百分之百確定屬於青銅時代早期。潛水員已將部分陶罐打撈出水進行緊急修復。參與研究的澳洲麥覺理大學（Macquarie University）考古學家索瓦達博士（Dr. Karin Sowada）在檢查陶罐時，震驚的發現部分完好無損的陶罐內部，竟然還殘留著黏稠、光亮的沉積物。索瓦達博士表示，「我往罐子裡看時差點暈過去，完全無法相信居然還有這麼多殘留物」。團隊目前正進行化驗，分析內容物究竟是橄欖油、葡萄酒還是樹脂。她也推測，這些大型陶罐價值不斐，當時極可能被重複使用多年，而非一次性拋棄。考古學家研判，這艘商船起航自地中海東岸的某個港口，推測原訂航向如今土耳其西北部的特洛伊古城，或是克里特島上的米諾斯文明（Minoan）區域。然而，凱科瓦島周邊海域強勁的洋流與風浪自古以來便是航海者的噩夢，歷史上有數百艘船隻在此遇難。面對這批沉封數千年的文物，厄尼茲教授感性地表示，當他潛入海底時，腦海中常浮現當年與這艘船有關的人們，「我們是 近5000年來第一批觸摸這些物品的人。我們總是會想起當年的船員、製作陶罐的工匠、扛著陶罐上船的工人，以及那些在家中苦苦等待丈夫歸來、最終卻等不到結果的婦女們」。