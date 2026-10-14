我是廣告 請繼續往下閱讀

謝欣穎今（14）日出席ANTEPRIMA首間全新概念專門店開幕記者會，除了分享入圍第61屆金鐘獎戲劇節目女主角獎的心情，也證實目前已與王柏傑斷聯。兩人今年2月曾在大S雕像揭幕儀式上手勾手、共撐一把傘，引發外界揣測關係回溫，她此次澄清當天只是「身為朋友一起出席」，更反問：「你們為什麼都不來問當事人？」至於即將到來的金鐘獎，她坦言正努力讓自己別緊張，並直言希望同劇競爭對手楊貴媚拿獎，紅毯造型則預告會走個性路線。謝欣穎與王柏傑兩人分手後，今年2月曾在大S雕像揭幕儀式首度公開同框，當時不僅手勾手現身，還在雨中共撐一把傘，引發外界揣測兩人關係是否出現轉圜。謝欣穎受訪時證實，目前與王柏傑已經斷聯，雙方沒有再保持聯絡。至於為何一起出席？謝欣穎表示當天兩人只是「身為朋友一起出席」並不代表復合。談到外界對兩人關係的各種說法，她反問：「你們為什麼都不來問當事人，要去聽那些……」如今被問到是否仍有聯絡，她直接點頭證實沒有，並笑說自己目前「內心很富足」。謝欣穎此次將與楊貴媚、柯佳嬿、鍾欣凌及邵雨薇共同角逐視后，面對外界看好，她坦言嘴上雖然說要保持平常心，但親友接連送上祝福，反而形成一股無形壓力。她表示自己每天都在努力提醒自己找回初心，「身為演員，拍好一部作品才是整件事情最重要的。」她認為入圍與得獎都是作品完成後額外得到的鼓勵，如今《與惡II》已經拍完，自己也完成最重要的任務。至於是否已提前準備得獎感言，謝欣穎表示沒有特別預設結果，只希望典禮當天能開心參與。謝欣穎與劇中飾演母親的楊貴媚同時入圍女主角獎，上演戲外「母女對決」。被問到希望誰得獎，她毫不猶豫表示：「當然希望媚姐可以得獎啊！」她坦言拍攝期間確實被楊貴媚飾演的「大媽」強大氣場壓制，即使拍完相隔一年，到了宣傳活動再次見面時，她仍然不太敢主動與楊貴媚說話。至於兩人入圍後是否互相恭喜，她透露目前還沒有碰面，因此尚未有機會當面打氣。談到金鐘紅毯造型，謝欣穎透露目前仍在挑選禮服，希望整體能夠輕鬆、自在，不要為自己帶來太大壓力。被問到是否會挑戰性感尺度，她則回應：「個性、特別，但適合我的衣服。」預告當天將以帶有個人特色的造型亮相。至於是否會與楊貴媚一起走紅毯，謝欣穎表示目前還不清楚，仍要視團隊安排而定。