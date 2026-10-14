我是廣告 請繼續往下閱讀

肩上皮卡丘確定沒衣服！主辦證實最終出貨版本

▲寶可夢路跑「Pokémon Run 30」，台中場次將於本週六（10月17日）登場，卻在開跑前引發多項爭議。（圖／IG@pokemon_taiwan）

台中、高雄、新北3場開放退費！申請方式一次看

寶可夢30週年系列活動「Pokémon Run 30」爭議持續延燒！台中場將於10月17日登場，不過活動先前因快閃店入店資格、報名物資圖文不符等問題，引發不少報名跑者不滿。對此，主辦單位全統運動報名網今（14）日再度發布公告，證實跑者裝備包中的「肩上皮卡丘」玩偶確定為未穿著衣服的版本，並宣布開放台中、高雄及新北3場活動退費，受理時間為10月14日至16日。全統運動報名網今日公告指出，經總部確認，Pokémon Run 30跑者裝備包中的皮卡丘肩上小玩偶，最終將以未穿著衣服的版本出貨，與寶可夢官方網站公告的跑者裝備包圖片一致，亞洲8個地區的肩上皮卡丘最終出貨版本也皆未穿著衣服。另外，主辦單位也說明，活動當日快閃店販售的肩上皮卡丘，單價為新台幣640元，至於快閃店入店方式，則須以後續發布的公告及寶可夢官方公告為準。全統運動表示，考量商品版本調整可能讓跑者對是否參加活動產生疑慮，為保障跑者的選擇權，將於10月14日至10月16日開放3場活動退費申請，各場次辦理方式如下：申請退費的跑者須先完成登記，並保持物資包完整，後續將由物流收回跑者包。直接填寫退費申請表單辦理，主辦單位將不寄出跑者包，並直接辦理退費。全統運動也對此次調整造成跑者困擾與不便致歉，並感謝一路支持活動的跑者理解與體諒。