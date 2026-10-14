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2026重陽節是哪一天？由來曝光：九九陽氣重

▲2026年重陽節落在國曆10月18日，在《易經》中，「九」被視為最大的陽數。農曆九月初九「二九相重」，因此稱為「重陽」，古代相傳這天陽氣極盛，民間有登高望遠、佩帶茱萸、飲菊花酒來避災祈福的習俗（圖／記者李政龍攝）

10/18重陽節後大翻身！「3生肖」旺到年底賺大錢

生肖雞

生肖虎

生肖牛

▲屬牛的人憑藉踏實肯幹的態度，有望迎來事業轉機，過去的努力逐漸獲得肯定，升遷加薪機會增加。財運方面，正財收入穩步提升，投資理財也有機會帶來額外收穫。（示意圖／取自Unsplash）

2026年重陽節落在10月18日（日），農曆九月初九在古時被視為陽氣最重之日，也是運勢翻身迎來轉機的好日子。根據《搜狐網》報導，，千萬別放過這次翻身轉運的大好機會。農曆九月初九重陽節，2026年落在國曆10月18日，在《易經》中，「九」被視為最大的陽數。農曆九月初九「二九相重」，因此稱為「重陽」，古代相傳這天陽氣極盛，民間有登高望遠、佩帶茱萸、飲菊花酒來避災祈福的習俗，也因「九九」與「久久」諧音，象徵長壽與健康，現代慢慢演變為「敬老節」等含意。重陽節過後，屬雞的人運勢逐漸攀升，憑藉敏銳的洞察力與靈活的頭腦，有望在工作中發現新的機會，正財收入有望穩步提升，過去的努力也將有機會獲得回報，但提醒切勿貪圖快速獲利。只要把握機會、穩健理財，便有望讓事業與財運更上一層樓。重陽節過後，屬虎的人有望迎來新的發展契機，先前的努力逐漸受到肯定，工作上有機會獲得貴人提攜，有望開拓新財路、增加收入，更有機會一路旺到12月。但屬虎的人要注意平時，避免因人情壓力而承擔過多責任，要懂得量力而為。重陽節過後，屬牛的人憑藉踏實肯幹的態度，有望迎來事業轉機，過去的努力逐漸獲得肯定，升遷加薪機會增加。財運方面，正財收入穩步提升，投資理財也有機會帶來額外收穫，若能把握商機，財富有望越積越多。只要保持勤奮務實的態度，屬牛的人便有望迎來財運與事業雙豐收，生活越過越富足。