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▲義享天地A館主打精品、美食、生活不同，B館將以大型娛樂複合式商場為定位。（圖／NOWnews資料照片）

▲繼2025年旗艦據點「大巨蛋秀泰影城」開幕後，秀泰影城再宣布進駐高雄義享樂漾廣場，圖為大巨蛋秀泰影城。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.16）

▲環球購物中心即將進駐高雄車站商圈，最快2028年登場，營業面積約1.6萬坪。（示意圖／Global Mall新左營車站提供）

高雄有新百貨要來了！位於北高雄的義享天地B館「義享樂漾廣場」預計2027年啟用，與A館主打精品、美食、生活不同，B館將以大型娛樂複合式商場為定位，導入購物中心及秀泰影城，共計有地上28層、地下6層。其中，秀泰影城預計於2027年暑假登場，規劃16座影廳，最大廳將設置寬30公尺、高16.2公尺的超大型銀幕，為南台灣影迷帶來更具臨場感的觀影體驗。義享天地B館預計於2027年啟用，整棟建築規劃地上28層、地下6層，其中15樓至28樓為義享帝國商辦空間，15樓以下則規劃為購物中心「義享樂漾廣場」，並引進秀泰影城，影城樓層位於11樓至14樓。業者預估，未來每日可吸引超過2.5萬人次的商務、消費及休閒人潮，透過購物與娛樂業態的結合，進一步豐富北高雄的休閒消費選擇。繼2025年旗艦據點「大巨蛋秀泰影城」開幕後，秀泰影城再宣布進駐高雄義享樂漾廣場，預計於2027年暑假登場。新影城位於11樓至14樓，整體面積約4500坪，規劃打造16座影廳，結合大型銀幕、特殊影廳及高規格影音技術，提供影迷更多元的觀影選擇。其中，最大影廳將設置寬30公尺、高16.2公尺的超大型銀幕，總面積達486平方公尺，預計可容納約500名觀眾。透過大銀幕與影音設備的搭配，呈現更寬廣的畫面及細膩的聲音層次，提升觀影時的沉浸感。除了超大型銀幕影廳，秀泰影城也規劃導入特殊影廳及高規格放映技術，相關影廳品牌、設備規格與設施內容，將依後續規劃進度陸續公布。義享樂漾廣場秀泰影城目前以2027年暑假開幕為目標，實際開幕日期、影廳規格及相關設施仍有待業者進一步公布。此外，全台共計有8間分店的Global Mall環球購物中心，預計兩間新據點也即將登場。包括高雄車站商圈，以及南港「台電後山埤案」都更案，高雄車站商圈規模較大，營業面積約1.6萬坪，是在中和環球2萬3000坪後，全台第二大Global Mall環球購物中心，至於台電後山埤新據點將是較小規模，結合商辦、住宅的複合式商場。