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台北市長參選人沈伯洋今（14）日上午再接受中廣前董事長趙少康專訪，同時間立法院外交國防委員會由藍委徐巧芯排定松機遷建專報，更稱將發言登記截止時間延長到12時，因沈伯洋表達關心松機遷移，但不知是否能登記所以等他。沈伯洋受訪時表示，徐巧芯可能想要讓他趕回來吃飯，「真的是很溫柔的人，溫柔的人應該來加入洋流」；徐巧芯則傻眼「閃身步」，反問王義川是洋流但是溫柔的人嗎？徐巧芯說，王義川很溫柔嗎？他覺得還好耶。王義川是洋流吧，她覺得有點怪，王義川非常不溫柔，他如果是洋流，「我這個溫暖的人就會覺得…閃身步」。徐巧芯說，沈伯洋的話聽聽就好，很常提一下子是這個版本、一下子是那個版本，一下子要王義川去洋流，一下子要徐巧芯去洋流，話都他在說，聽聽就好。徐巧芯更說，今天沈伯洋的版本是哪一個，是溫暖的洋流？還是就是罵說「他媽什麼低能？」他不確定每一天的沈伯洋委員他是哪一種。但沒關係，總是希望台北市的市政能夠上軌道。