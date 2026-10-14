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▲（圖／沈伯洋臉書）

▲「賺紅錢」被點名！國台辦制裁 VWAY 沈伯洋反問：誰在關心我家人的生意？（圖／截自臉書）

中國國台辦14日宣布，對民進黨台北市長參選人沈伯洋的父親沈土城名下另一家公司「VWAY」實施制裁，指控沈父為了躲避先前的制裁，改以這家公司名義繼續與大陸企業往來、從中獲利。不過，據北京方面所稱的內容，這些往來是沈父的公司付款向大陸企業採購貨物。沈伯洋則質疑，為什麼有人這麼關心他家人的生意，甚至連行蹤都有人花錢掌握。國台辦發言人陳斌華14日在例行記者會上說，沈土城「為躲避制裁」，改用VWAY公司名義繼續與大陸相關企業貿易、合作，並藉此謀取經濟利益。他指稱，沈伯洋「一邊鼓吹反中抗中、阻礙兩岸交流合作，一邊會同親屬想方設法從大陸賺錢」，並稱這是「醜陋行徑，令人不齒」。陳斌華還說，大陸「絕不允許台獨頑固分子關聯企業在大陸謀利」，決定對VWAY公司實施懲戒，禁止它與大陸的組織、企業與個人進行任何交易、合作。沈伯洋與他創辦的民防組織「黑熊學院」，在2024年10月被中國列為「台獨頑固分子」。2025年6月5日，國台辦宣布制裁沈土城擔任負責人的「台灣兆億有限公司」，禁止它與大陸交易。同年7月，大陸海關又被報導，廢止一家登記資料與兆億相符、名為Sicuens International的公司的註冊登記，也被視為同一波行動的延續。國台辦宣布制裁前一天，香港中共機關報《文匯報》報導了VWAY的背景。據該報說法，沈土城在2005年成立VWAY，原本專門採購大陸的布料、地毯等紡織品；2025年6月兆億被制裁後，VWAY接手原本兆億經營的保溫杯、汽車零件等百貨業務。《文匯報》還宣稱，2022年1月至2025年5月，VWAY在大陸的貿易共38筆、金額約59.98萬美元（約新台幣1,900萬元）；2025年6月之後，貿易額大幅上升，到2026年3月，共39筆、約68.98萬美元（約新台幣2,190萬元）。文章更指稱，2025年4月21日，沈土城以兆億名義與合肥一家外商公司簽下咖啡杯貿易合約，約定同年6月19日報關裝船出口；但兆億在6月5日被制裁後，沈土城被指示員工改用VWAY名義報關，以規避制裁，裝船後又以轉換二層提單的方式，改回兆億名義，貨款則由VWAY的帳戶匯給大陸企業。不過，即使上述說法屬實，這些交易也是由台灣公司付款向大陸企業購買商品，北京仍以「賺紅錢」、「在大陸撈錢」形容，並指控沈伯洋「縱容其父逃脫制裁」。上述內容均是中方媒體與國台辦的說法，目前沒有看到沈家或台灣相關單位對這些交易細節的證實。沈伯洋13日已在臉書發文，回應此事。他說，去年6月，香港媒體（大公報）大篇幅報導父親的公司，隨後台灣就出現各種指控與標籤；上週，檢方偵查結果也證實，2024年他與家人遭到24小時跟監，背後的委託人來自香港；昨天，又有香港媒體對他父親的公司提出新一波指控。他質疑：「為什麼有人這麼關心我家人的生意，甚至連我們每天的行蹤，都有人願意花錢掌握？這些消息從哪裡來？又是怎麼一路傳進台灣，成為政治攻防的題目？」他提醒大家，看到一則消息，除了關心它說什麼，也可以多問一句：「這些資訊是誰提供的？又為什麼選在這個時候出現？」他認為，選舉可以有競爭，政治人物也應接受檢驗，但希望討論能建立在事實之上，不要讓未經查證的標籤，取代真正值得討論的問題。沈伯洋提到的「上週檢方偵查結果」，指的是台北地檢署10月7日的起訴。據中央社報導，檢方起訴4人，涉違反《個人資料保護法》，其中一名徵信業者被求刑1年6個月。檢方指出，這項工作的委託人是兩名香港人，兩人已離台，並遭通緝；他們在2024年9月匯款約9.995萬港幣（約新台幣36萬元）。起訴書說，業者後來轉包給其他人，在沈伯洋位於台北大安區的住家門口，將微型攝影機藏在機車座墊下，對準大門，在2024年10月1日至11月8日期間不間斷錄影，涵蓋沈伯洋與妻子、女兒的進出，並把畫面傳回給委託人。另外，沈伯洋曾向警方報案，案件由檢方指揮偵辦。這起制裁發生在台北市長選戰進入白熱化的時刻，也讓沈伯洋與中國之間的對立，持續成為台灣政壇焦點。對北京而言，制裁親屬企業，意在對外宣示反對「台獨」的立場；對沈伯洋而言，這類消息則被他視為政治攻防的一環。外界也在關注，在選舉期間，來自境外的資訊與施壓，將如何影響輿論與投票決策。