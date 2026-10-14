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▲「崇德殯儀館改建統包工程」開工動土儀式(圖／市政府提供2026.10.14)

啟用超過半世紀的台中市崇德殯儀館，將迎來歷史性大蛻變！台中市政府投入總經費42億6,132萬元推動改建統包工程，今(14)日舉行開工典禮。市長盧秀燕主持儀式表示，市府克服政治、財務及施工三大難關，採「先建後拆」方式，將這座服務過無數市民的老舊殯儀館，翻轉為融合人文、景觀與生態的現代化「城市花園」，全面提升中台灣殯葬服務品質與容量。盧秀燕說，崇德殯儀館自民國58年啟用至今已逾55年。當年設計時原八區人口僅約43萬人，如今已成長至124萬人，成長近三倍，原有設施早已不堪重負。多年來地方不斷反映設施老舊、冰庫與人員動線交錯混雜，以及周邊停車空間嚴重不足等問題，極需根本性改革。盧秀燕坦言，要在人口極為密集的北區辦理現地改建，同時維持殯儀館運作，猶如「穿著衣服改衣服」，難度極高。改建過程更面臨三大挑戰，克服政治阻力、籌措近43億元龐大預算，以及在有限空間內維持營運。市府團隊展現決心積極籌備，終於讓改建案順利動工，落實對北區及全體市民的承諾。為降低改建期間對治喪民眾的影響，市府採取「先建後拆」策略，優先投入10 億元興建並啟用提供401格車位的中賓立體停車場作為替代空間；隨後利用原五義停車場用地展開一期工程，再拆除部分舊禮廳擴建，兼顧工程進度與治喪需求。建設局長陳大田表示，改建基地面積近 2 公頃，完工後總樓地板面積將超過 1.4萬坪。未來禮廳將由現行18間擴增至32間，並新增60間獨立靈堂，可同時服務約 2,300 位悼念民眾。動線規劃方面，改建案全面導入人車分流與地下化設計，將冰庫與停車場設於下層，上層規劃現代化禮廳及服務櫃檯。館內停車位將由原94格擴增至456 格，搭配中賓停車場，可提供近860個車位，有效緩解崇德路及五義街周邊長期的交通瓶頸。建設局強調，本案採統包模式提升效率，施工期間將維持日常治喪服務，完工後將轉型為深具尊嚴與溫暖的現代化生命紀念園區。