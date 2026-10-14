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2026年九合一大選進入倒數階段，台北市長選戰攻防日益升溫，民進黨參選人沈伯洋近期掀起「洋流」話題，與爭取連任的國民黨籍市長蔣萬安也因辯論安排隔空交鋒。面對首都選情變化，文化大學廣告學系教授鈕則勳則警告，蔣萬安得避免大意失荊州，並點出4項當務之急，提醒團隊不可掉以輕心。鈕則勳指出，首先，蔣萬安得避免「破窗」效應，特別是沈伯洋的洋流就是要「破圈」，而沈坐大後，綠營圍蔣、批蔣也愈來愈不客氣，就是希望將在民調施政滿意度多有過半的蔣，打出一個破口，產生「破窗」效應，而蔣萬安與團隊如何避免「破窗」效應，已成當務之急。其次，鈕則勳提及，蔣萬安若要參與節目討論，或仍應從被認為是親執政黨、但主持人意識形態未必強烈的節目，不論是電視或網路，除了可凸顯蔣的專業及氣魄外，藉網路節目切入，也能彌補在年輕選票區塊被沈伯洋超越的弱點，蔣萬安也能藉此牽制沈伯洋破圈效應的擴大。「蔣最強優勢仍是政績，因其施政滿意度幾乎都有破五成。」鈕則勳認為，強化政績與未來施政串聯，便可突顯蔣治理的可信度；只是政績要連結未來施政，也得要深刻考慮台北市民能從中獲取什麼利益，就如「遷松機、建AI園區」，雖能看到台北未來發展的宏觀戰略，但市民若能從中獲得「AI發展紅利」，讓政策利多與市民利益結合，擴散力道才會更強。最後，鈕則勳提醒，市府團隊更得要強化危機處理能力，以及論述的同理心，避免因一時的疏忽，被對手陣營操作成負面事件或網路迷因，「減少戰術失誤，當然是穩中求勝時，不可或缺的」。