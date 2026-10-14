新光三越信義新天地迎週年慶，近期在社群爆紅的喝水神器「Owala 水壺」今（14）日起也在 A11 館展開為期 12 天的快閃活動，展至 10 月 25 日止。除了絕美撞色新款現貨開賣免找代購，現場更打造超巨型水壺打卡區，《NOWNEWS今日新聞》特別整理活動亮點與限購規定一次看。
🟡現貨不用等免找代購！絕美撞色水壺快閃開賣
主打「一口雙飲」與亮眼撞色的 Owala 水壺，近期在社群掀起洗版風潮。由於台灣代理商官網長期缺貨，民眾多半得透過代購加價或苦等海外運送，此次品牌首度進駐新光三越 A11 館 1 樓（特斯拉旁）開設快閃店，展期自 10 月 14 日至 10 月 25 日共 12 天。現場主打「實體現貨」，除了補齊熱門系列，亦首度開賣多款新色與話題限定款，不用再等漫長預購，因此開賣首日便吸引大批人潮湧入。
🟡超巨型水壺成打卡熱點！滿額再贈限量品牌禮
除了搶購水壺，快閃店現場的佈置也是一大亮點。品牌特別打造了一座「超巨型 Owala 水壺」作為專屬打卡拍照區，吸引不少路過民眾與親子客群駐足拍照，連社群平台上都有網友直呼「亞洲限定兔子水壺超燒、巨型水壺太可愛」。
此外，為慶祝快閃店開幕，官方也推出限定優惠，10 月 14 日開幕當天單筆消費滿 1,000 元，就有機會獲得限量品牌好禮二選一（限量 60 名），現場亦規劃高爾夫互動闖關小遊戲，讓逛街體驗更加豐富。
🟡防代購掃貨祭嚴格規範！每人限購數量一次看
除了動線問題，現場更有不少代購業者現身狂掃，甚至在網路開出每支加價 150 元轉賣，引來許多品牌老顧客在官方粉專怒批「官網長期缺貨，卻把貨量拿去辦活動讓代購哄抬，很不尊重忠實消費者」。為遏止代購搜刮並保障現場民眾權益，官方祭出嚴格的現場限購規範：
塑膠系列：每人限購 5 支（不限顏色總數）。
不鏽鋼系列：每款圖案每人限購 2 支。
供貨規則：每日限量販售，當日售完即不補貨，實際可購買數量將依每天備貨量與現場狀況隨時機動調整。
📍 Owala 品牌快閃店活動資訊
活動地點：新光三越台北信義新天地 A11 館 1F（特斯拉旁）
活動日期：2026 年 10 月 14 日（三）至 2026 年 10 月 25 日（日）
營業時間：每日 11:00～21:00
現場亮點：絕美撞色新款現貨、超巨型 Owala 打卡拍照區、高爾夫限定互動闖關
開幕滿額禮：10 月 14 日開幕首日前 60 名，單筆滿 1,000 元享品牌 T 恤或高爾夫球好禮 2 選 1
現場限購規範：塑膠系列每人限購 5 支、不鏽鋼系列每款每人限購 2 支，當日售完不補
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主打「一口雙飲」與亮眼撞色的 Owala 水壺，近期在社群掀起洗版風潮。由於台灣代理商官網長期缺貨，民眾多半得透過代購加價或苦等海外運送，此次品牌首度進駐新光三越 A11 館 1 樓（特斯拉旁）開設快閃店，展期自 10 月 14 日至 10 月 25 日共 12 天。現場主打「實體現貨」，除了補齊熱門系列，亦首度開賣多款新色與話題限定款，不用再等漫長預購，因此開賣首日便吸引大批人潮湧入。
除了搶購水壺，快閃店現場的佈置也是一大亮點。品牌特別打造了一座「超巨型 Owala 水壺」作為專屬打卡拍照區，吸引不少路過民眾與親子客群駐足拍照，連社群平台上都有網友直呼「亞洲限定兔子水壺超燒、巨型水壺太可愛」。
此外，為慶祝快閃店開幕，官方也推出限定優惠，10 月 14 日開幕當天單筆消費滿 1,000 元，就有機會獲得限量品牌好禮二選一（限量 60 名），現場亦規劃高爾夫互動闖關小遊戲，讓逛街體驗更加豐富。
除了動線問題，現場更有不少代購業者現身狂掃，甚至在網路開出每支加價 150 元轉賣，引來許多品牌老顧客在官方粉專怒批「官網長期缺貨，卻把貨量拿去辦活動讓代購哄抬，很不尊重忠實消費者」。為遏止代購搜刮並保障現場民眾權益，官方祭出嚴格的現場限購規範：
塑膠系列：每人限購 5 支（不限顏色總數）。
不鏽鋼系列：每款圖案每人限購 2 支。
供貨規則：每日限量販售，當日售完即不補貨，實際可購買數量將依每天備貨量與現場狀況隨時機動調整。
活動地點：新光三越台北信義新天地 A11 館 1F（特斯拉旁）
活動日期：2026 年 10 月 14 日（三）至 2026 年 10 月 25 日（日）
營業時間：每日 11:00～21:00
現場亮點：絕美撞色新款現貨、超巨型 Owala 打卡拍照區、高爾夫限定互動闖關
開幕滿額禮：10 月 14 日開幕首日前 60 名，單筆滿 1,000 元享品牌 T 恤或高爾夫球好禮 2 選 1
現場限購規範：塑膠系列每人限購 5 支、不鏽鋼系列每款每人限購 2 支，當日售完不補