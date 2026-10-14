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▲田馥甄表示，自己的尺度可以脫到肚臍的地方，邊說還邊用手比劃位置。（圖／田馥甄IG＠hebe_tien_0330）

田馥甄（Hebe）將在12月於台北小巨蛋舉辦6場《要去什麼地方》演唱會，昨（13）日中午公布第一輪實名抽選結果，她隨後在IG開直播安慰沒抽中的粉絲，有粉絲要求她「解開襯衫第一顆扣子」，田馥甄回說：「要抖內！來這邊！可以開到肚臍喔！」昨天直播到一半，有粉絲留言問「可以解開襯衫的第一顆扣子嗎」，穿著格紋襯衫的田馥甄立刻變臉反問「你當我這是什麼直播？嗯？」沒想到，旁邊工作人員幫腔說要「抖內」才可以，田馥甄一聽又轉為笑臉、興奮大喊：「要抖內！來這邊！抖內按哪一個鈕？」田馥甄表示，自己的尺度可以脫到肚臍的地方，邊說還邊用手比劃位置，稱只要粉絲送火箭、跑車等禮物「可以開到肚臍喔」，無厘頭又人來瘋的性格讓人笑到捧腹。直播除了上演脫衣戲碼，針對沒抽中門票的粉絲，Hebe還拿著貼有「有票噴霧」道具的噴霧對著鏡頭狂噴，笑稱要幫大家線上收驚、撫慰坍塌的心靈，希望為第二波抽票加持，有粉絲留言「我很沮喪，我不配抽」，她露出浮誇表情說：「是我不配，是我不配唱歌給你們聽，是我不應該，我不配！」直呼大家來比誰比較消極。此外，有粉絲詢問演唱會是否會加場，田馥甄坦言已經連續唱6場突破個人紀錄，「加場？加去哪？好像沒位置可以加了，已經盡力了！」她安慰歌迷運氣沒有不見，並特別提醒10月15日還有第二輪抽選機會，要大家千萬不要放棄。