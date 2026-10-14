有線耳機近年重新受到關注，調研機構Circana數據顯示，2026年第一季有線耳機銷售額年增約20%，終結連續5年的下滑趨勢。其中18至30歲族群成為主要購買力。就有網友近日在Threads上發文表示，他因為買不起無線耳機，只能用有線耳機，卻被說在追趕潮流，讓他頗為尷尬，更好奇有線耳機到底在流行什麼？貼文曝光後，一票網友直言，不怕遺失、無需充電、平價款式超多以及復古造型等4大優勢，就是有線耳機重回大眾視野的主要因素。
有線耳機真的回來了！一票年輕人都愛用：又開始流行
一名網友近日在Threads發文，疑惑有線耳機究竟流行什麼，直言自己只是因為「窮」，卻一直被旁人說是在追趕潮流，讓他感到頗為尷尬。
貼文曝光後，不少網友留言，「一直覺得無線的不太好用不懂操作，有線的就直接插就好了」、「無線戴起來沒有安全感，感覺隨時會飛超煩」、「我藍牙耳機壞掉後就用有線的了」、「有線耳機好像音質好一點，而且不會有沒電的問題」、「無線走一走就掉了，對耳朵小的非常不友善」、「耳機的終點還是有線耳機」。
不過，也有網友認為兩種產品本來就各有優缺點，「不懂有線和無線的在吵什麼，一個沒辦法吵因為要先解開線，另一個到一半就沒電了」、「有各的用途，出門在外我都帶藍牙的，有線的我只在家裡用，畢竟出門在外藍牙的降噪實在是太好用了」。
有線耳機銷量回升！18至30歲成主要買家 4大優勢一次看
事實上，調研機構Circana最新數據指出，2026年第一季有線耳機銷售額較去年同期成長約20%，打破過去5年持續下滑的走勢。相較之下，部分平價無線耳機的銷量反而衰退，顯示消費者對耳機的需求正在改變，其中18至30歲族群更是帶動這波回溫的重要力量。
從使用體驗來看，有線耳機最大的優勢就是不必額外充電，插上裝置便能使用，也不需要處理藍牙配對或連線不穩等問題。對於不想隨時確認電量、擔心耳機遺失，或單純偏好簡單操作的人來說，有線設計依舊有吸引力。
另外，無線耳機的續航時間有限，電池隨著使用年限增加而老化，可能導致可用時間縮短；有線耳機則不必面對這類電池續航問題，對容易弄丟小物的人而言，也少了無線耳機遺失的顧慮。
價格同樣是重要考量，相較部分動輒上千元的無線耳機，市面上有線耳機有昂貴款式也有平價選擇，購買門檻相對低，對預算有限的年輕消費者更具吸引力。當實用性與價格成為選購重點，有線耳機也就不再只是因為買不起無線款才選擇的產品。
除此之外，時尚潮流也推了有線耳機一把。近年有許多國際及亞洲藝人被拍到在公開場合或街拍中佩戴有線耳機，包括澳洲男星Jacob Elordi、超模Bella Hadid、Jennie，以及中國大陸女星寧卓藝等，成為時下年輕人的流行穿搭小物。
不過，即使有線耳機銷量回溫，仍受到現實條件限制，隨著智慧型手機逐步取消3.5毫米耳機孔，部分有線耳機必須額外搭配轉接設備才能使用，降低了原本即插即用的便利性，「取消耳機孔是反人類設計」、「充電和聽歌不能同時進行，太不方便」。即使有線耳機再度流行，手機是否保留耳機孔，仍是影響消費者選擇的重要因素。
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一名網友近日在Threads發文，疑惑有線耳機究竟流行什麼，直言自己只是因為「窮」，卻一直被旁人說是在追趕潮流，讓他感到頗為尷尬。
貼文曝光後，不少網友留言，「一直覺得無線的不太好用不懂操作，有線的就直接插就好了」、「無線戴起來沒有安全感，感覺隨時會飛超煩」、「我藍牙耳機壞掉後就用有線的了」、「有線耳機好像音質好一點，而且不會有沒電的問題」、「無線走一走就掉了，對耳朵小的非常不友善」、「耳機的終點還是有線耳機」。
不過，也有網友認為兩種產品本來就各有優缺點，「不懂有線和無線的在吵什麼，一個沒辦法吵因為要先解開線，另一個到一半就沒電了」、「有各的用途，出門在外我都帶藍牙的，有線的我只在家裡用，畢竟出門在外藍牙的降噪實在是太好用了」。
事實上，調研機構Circana最新數據指出，2026年第一季有線耳機銷售額較去年同期成長約20%，打破過去5年持續下滑的走勢。相較之下，部分平價無線耳機的銷量反而衰退，顯示消費者對耳機的需求正在改變，其中18至30歲族群更是帶動這波回溫的重要力量。
從使用體驗來看，有線耳機最大的優勢就是不必額外充電，插上裝置便能使用，也不需要處理藍牙配對或連線不穩等問題。對於不想隨時確認電量、擔心耳機遺失，或單純偏好簡單操作的人來說，有線設計依舊有吸引力。
另外，無線耳機的續航時間有限，電池隨著使用年限增加而老化，可能導致可用時間縮短；有線耳機則不必面對這類電池續航問題，對容易弄丟小物的人而言，也少了無線耳機遺失的顧慮。
除此之外，時尚潮流也推了有線耳機一把。近年有許多國際及亞洲藝人被拍到在公開場合或街拍中佩戴有線耳機，包括澳洲男星Jacob Elordi、超模Bella Hadid、Jennie，以及中國大陸女星寧卓藝等，成為時下年輕人的流行穿搭小物。
不過，即使有線耳機銷量回溫，仍受到現實條件限制，隨著智慧型手機逐步取消3.5毫米耳機孔，部分有線耳機必須額外搭配轉接設備才能使用，降低了原本即插即用的便利性，「取消耳機孔是反人類設計」、「充電和聽歌不能同時進行，太不方便」。即使有線耳機再度流行，手機是否保留耳機孔，仍是影響消費者選擇的重要因素。