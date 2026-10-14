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拋下「家事全包」思維 熟年夫妻重塑分工

邁入退休生活，本該是辛苦大半輩子後放鬆休息的開始；然而，隨著長年維持的生活節奏出現劇烈改變，許多家庭往往也會面臨意想不到的考驗。日本一位61歲男子退休後第一天，問老婆「午餐吃什麼？」結果沒想到聽見妻子不打算再幫他煮飯的決定，讓他登時感到慌張。日媒《THE GOLD ONLINE》報導，61歲的正志（化名）在長年任職的製造業公司退休後，兩個孩子均已獨立成家，房貸也已全部清償，正志規劃退休後要好好休息，享受釣魚與旅遊等興趣。沒想到，退休後的第一天早晨，比平時晚起的正志悠閒地在客廳看報紙。大約上午11點左右，正志走向廚房對著妻子和子（59歲，化名）順口問了一句，「午餐吃什麼？」不料，和子當下並未立刻回應，僅冷靜表示「等一下再說」，便轉身去晾衣服。半小時後，和子回到客廳，語氣平靜卻堅定地表示，「關於剛剛午餐的事...從今天開始，我決定不再幫你做午餐了」。這番話讓正志大吃一驚，和子毫不動搖地強調「只要你在家的日子，請你自己準備」。當正志試圖以「隨便簡單吃點就好」打圓場時，和子隨即反擊說，「既然簡單，那你自己應該也能做吧？」過往35年的婚姻生活中，正志因工作繁忙，幾乎將所有日常家事全權交由妻子處理。但是事實上，正志在職期間，平日午餐多在公司食堂或外食解決；而和子至今仍維持一週4天的兼職打工。和子坦言，丈夫雖然退休了，自己卻仍在職場奮鬥，若因丈夫整天在家而增加每天準備兩人份午餐的負擔，對她並不公平。面對妻子突如其來的「獨立宣言」，正志當天只能無奈地自己動手煎雞蛋、加熱剩飯，完成了退休後的第一頓午餐。經歷這場「午餐危機」後，夫妻倆坐下來進行了深入溝通，並重新制定了明確的家事分工規則。平日午餐各自負責與準備，晚餐的話，若遇到和子上班的日子，則由正志負責下廚。日常家務包括吸塵打掃與垃圾分類傾倒，如今全面交由正志包辦。現在正志開始學習使用手機搜尋食譜、獨立完成料理。他感嘆地表示，「原本以為退休後每天都能做自己想做的事，但既然生活在這個家裡，自己的事情就必須自己負責」。專家表示，退休前的溝通是婚姻續航關鍵。許多上班族在退休前往往只聚焦於財務規劃與休閒嗜好，卻忽視了「居家時間增加」對伴侶造成的潛在生活壓力。專家建議，隨著退休後家庭生活型態的轉變，無論是餐點準備還是各類家務，夫妻雙方若能在正式退休前便展開具體且對等的溝通與分工討論，才能避免退職後因角色認知落差而引發婚姻危機，讓熟年生活邁向真正和諧的第二人生。