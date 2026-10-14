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▲李多慧（如圖）近日瞞著爸媽偷偷回韓國全州，透露事前特別請姊姊幫忙保密，想給他們一個驚喜。（圖／李多慧IG@82dahyeday）

韓籍啦啦隊女神李多慧來台發展邁入第4年，不僅買下人生第一輛新車Suzuki Jimny，也鬆口未來考慮置產。長期在台灣工作的她，與家人分隔兩地，近日李多慧則瞞著爸媽偷偷回韓國，打算給他們驚喜，媽媽一看到她當場噴淚，母女倆哭成一團，而李多慧與媽媽躺在床上時，也吐露心情說：「我們一家人要一直在一起喔。」溫馨互動讓許多粉絲看了感動：「看到多慧一家人的氣氛真的好幸福」、「心疼多慧跟家人聚少離多，但是還是很喜歡多慧一直在臺灣」、「媽媽笑得跟小孩一樣」、「李多慧真的很孝順。」影片累積7.4萬人按讚。李多慧長時間在台灣工作，近日她瞞著爸媽偷偷回韓國全州，透露事前特別請姊姊幫忙保密，想給他們一個驚喜。李多慧期待表示：「好想趕快看到他們的反應。」到了餐廳，爸媽一見到她嚇得直呼：「妳怎麼來了！」媽媽更開心到落淚，母女倆當場哭成一團，兩人抱在一起畫面十分溫馨。晚上，李多慧與媽媽一起躺在床上，問說：「像這樣見到我開心嗎？」媽媽則回答：「當然開心呀！很幸福。」她也感性表示好想跟爸媽一起住，家人們永遠在一起。李多慧為了工作必須與家人分隔兩地，影片曝光後讓許多人心疼直呼：「李多慧真的很孝順，擁有充滿愛的家庭難怪妳人美心善」、「在異鄉打拚真的很辛苦」、「家人真的是最安心的避風港、最溫暖的家、你媽媽跟妳窩在一起睡覺好可愛、像姊妹般，充滿愛的一家人」、「看了多慧，讓我更愛我的家人了，深深被影響。」事實上，李多慧與家人感情非常親密，她甚至曾表示「在遇到像爸爸這樣的男人之前絕不結婚。」獨自在台灣生活4年，李多慧時常惦記著在韓國的家人們，今年父親節前夕，爸媽來台灣旅遊，離開時她也忍不住淚崩，感慨：「10天的時間怎麼可以過得這麼快呢？明明已經一個人生活超過4年了，但每次面對離別，還是會覺得很難過。」文中透露出濃濃的不捨。李多慧不僅是人氣第一的啦啦隊員，還跨足演藝圈，過去受訪時她多次公開表示「想在台灣買房子」，此外她也透露未來10年都會想留在台灣，計畫長期在這裡發展。