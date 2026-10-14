近日有網友在Threads發文表示，自己的iPhone 18 Pro才買短短幾週，背板就出現浮起情況，雖然肉眼不容易看出異常，但用手摸卻有明顯落差。貼文引來其他苦主分享，有人使用不到2週就退貨，沒想到換了第2支新機，才用一週竟再次中招，還有網友懷疑，問題可能與手機殼、MagSafe磁吸配件有關。
iPhone 18 Pro背板翹起！換第2支竟也中招
一名網友在Threads發文表示，「我想看看多少人，拿到iPhone 18 Pro才幾週背板就浮起來」，透露自己當天也發現手機背板出現異常，雖然目前用看的還不太明顯，但用手摸已經能感覺到背板浮起，擔心接下來會越來越嚴重。
貼文曝光後引來其他苦主分享相同經驗，有網友表示，自己第一支iPhone 18 Pro才使用接近2週，背板就出現浮起情況，雖然外觀看不出來，但用手摸卻能明顯感覺到，因此上週才剛辦理退貨，沒想到換了第2支新機，使用約一週後，背板竟又出現相同問題，讓他相當傻眼。
買不到1個月背板翹起！跑3間維修中心都缺零件
另一名苦主表示，自己是9月19日拿到首批iPhone 18 Pro，平時都有裝手機殼，直到日前購買的背膜到貨，拆下手機殼準備貼膜時，才意外發現背板已經翹起。
更讓他無奈的是，發現問題後跑了3間蘋果授權維修中心，卻都被告知目前沒有維修零件。其中一間表示必須留機等待零件，維修可能需要14天，另一間則提出更換整新機的選項，讓他無奈直呼「花一台冷氣的價錢，品質是這樣」。
背板翹起原因曝光？網友點名MagSafe、手機殼
至於背板為何會翹起，有人分享自己的維修經驗，聲稱曾被蘋果維修人員提醒，部分第三方手機殼在鏡頭下方採用不同材質拼接，接縫處可能讓手機與保護殼之間產生空隙，若再搭配磁力較強的MagSafe配件，可能增加背板受到拉扯的風險。
該名網友建議，挑選手機殼時，盡量選擇背面同材質或一體成型的設計，使用車用磁吸手機架時也要多加留意。另有網友懷疑，手機長時間發熱可能導致背板黏著材料受到影響，因此自己在充電、玩遊戲時，都會搭配散熱裝置。
iPhone 18 Pro背板翹起怎麼辦？蘋果保固規定一次看
根據蘋果官方說明，iPhone享有自購買日起一年的有限保固，涵蓋符合條件的製造問題，但不包含一般意外損壞。若使用者發現背板浮起、機身接縫異常，建議先聯繫Apple直營店或授權維修中心進行檢測，是否符合免費維修資格，仍須依實際檢測結果判定。此外，若發現背板已經翹起，建議不要自行拆機或強行將背板壓回，以免造成進一步損壞。
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一名網友在Threads發文表示，「我想看看多少人，拿到iPhone 18 Pro才幾週背板就浮起來」，透露自己當天也發現手機背板出現異常，雖然目前用看的還不太明顯，但用手摸已經能感覺到背板浮起，擔心接下來會越來越嚴重。
貼文曝光後引來其他苦主分享相同經驗，有網友表示，自己第一支iPhone 18 Pro才使用接近2週，背板就出現浮起情況，雖然外觀看不出來，但用手摸卻能明顯感覺到，因此上週才剛辦理退貨，沒想到換了第2支新機，使用約一週後，背板竟又出現相同問題，讓他相當傻眼。
另一名苦主表示，自己是9月19日拿到首批iPhone 18 Pro，平時都有裝手機殼，直到日前購買的背膜到貨，拆下手機殼準備貼膜時，才意外發現背板已經翹起。
更讓他無奈的是，發現問題後跑了3間蘋果授權維修中心，卻都被告知目前沒有維修零件。其中一間表示必須留機等待零件，維修可能需要14天，另一間則提出更換整新機的選項，讓他無奈直呼「花一台冷氣的價錢，品質是這樣」。
背板翹起原因曝光？網友點名MagSafe、手機殼
至於背板為何會翹起，有人分享自己的維修經驗，聲稱曾被蘋果維修人員提醒，部分第三方手機殼在鏡頭下方採用不同材質拼接，接縫處可能讓手機與保護殼之間產生空隙，若再搭配磁力較強的MagSafe配件，可能增加背板受到拉扯的風險。
該名網友建議，挑選手機殼時，盡量選擇背面同材質或一體成型的設計，使用車用磁吸手機架時也要多加留意。另有網友懷疑，手機長時間發熱可能導致背板黏著材料受到影響，因此自己在充電、玩遊戲時，都會搭配散熱裝置。
iPhone 18 Pro背板翹起怎麼辦？蘋果保固規定一次看
根據蘋果官方說明，iPhone享有自購買日起一年的有限保固，涵蓋符合條件的製造問題，但不包含一般意外損壞。若使用者發現背板浮起、機身接縫異常，建議先聯繫Apple直營店或授權維修中心進行檢測，是否符合免費維修資格，仍須依實際檢測結果判定。此外，若發現背板已經翹起，建議不要自行拆機或強行將背板壓回，以免造成進一步損壞。