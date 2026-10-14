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▲桐谷健太自爆有3位老婆。（圖／翻攝自IG@kenta_kiritani_）

日本男星桐谷健太曾出演《仁醫》、《ROOKIES》等劇，近來他在節目上自爆有三個老婆，10幾年前到幾內亞比索出外景時，被兩名當地女子追求，按照當地規定，只要被求婚就不能拒絕，因此桐谷健太只好接受，晚上兩名妻子還會一起陪他睡覺，大享齊人之福，然而節目拍攝結束後，他必須回日本，老婆們還感性要他一定要記得她們，後來桐谷健太在2014年與女友登記結婚。桐谷健太近來在節目《瀧澤凱倫＆和田明日香的菲林廚房》聊到TBS旅遊紀錄節目《世界烏魯倫滯在記》，他表示自己在2003年時參與過4、5次拍攝，而當地有一夫多妻制，而且只有女性能求婚，被求婚的男生不能拒絕，連村長都有8個妻子。當時桐谷健太遇到2名女子向他表白，一位叫伊莉莎白，另一位是喬安娜，每天晚上伊莉莎白都會到他住的地方，甚至兩位妻子會一起陪他睡覺，而工作結束回日本之前，兩位妻子也告訴桐谷健太，希望他能記得這段時光，桐谷健太也有寫信給老婆們，並透過工作人員轉交，但因為信件從日文翻譯成英文、葡萄牙語，再翻成當地語言，桐谷健太也笑說，恐怕他的心意沒有被傳達到。後來桐谷健太在2014年與女友奉子成婚，當時34歲的他得知要當爸爸，雖然內心驚訝，但也感到非常激動與開心，誇獎妻子是個溫柔又有母愛的人，也能讓他專心衝刺事業，還笑說結婚完全是一股衝動。