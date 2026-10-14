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被告律師要求清查家屬財產 楊父怒問：殺首富孩子就不用賠？

原約定由承勳照顧身障姊姊 楊父悲問：未來誰來照顧？

500萬善款全捐助學金 楊父批律師竟稱「轉移資產」

反對善款折抵賠償 楊父：這是羞辱全台捐款人的善意

震驚社會的土城國中校園割頸案，受害者楊承勳不幸離世，案件今（14）日再度開庭審理。楊承勳父母出庭，未料被告辯護律師林月雪在庭上要求清查被害人父母財產，並主張將「新北市政府好日子愛心大平台」的社會善款折抵加害者的賠償金額，讓楊家人難以接受。楊父庭後發表沉痛聲明，怒問「如果賠償責任還要看被害人有沒有錢，這兩名被告如果殺害的是首富的孩子，是不是連一毛錢也不用賠償？」更透露家中還有一名中度智能障礙的女兒，原本約定由承勳在父母離世後照顧姊姊，如今一切卻被迫中斷。楊承勳父親在庭後提出三大質疑，首先針對被告律師要求清查家屬財產，楊父表示，被告犯下嚴重罪行，本就應負起應有的損害賠償責任，與被害人家屬本身有多少財產無關。楊父憤怒質疑，「如果賠償責任還要看被害人有沒有錢，試問，這兩名被告如果殺害的是首富的孩子，是不是連一毛錢也不用賠償？這種道理誰聽得進去？」楊父接著透露，夫妻倆都已年過50歲，家中還有一名患有中度智能障礙的女兒，缺乏獨立謀生及生活自理能力。原本夫妻倆已與承勳約定，未來父母離世後，由承勳接手照顧姊姊，承勳當時也一口答應。然而，承勳遭殺害後，原本的家庭安排全被打亂。楊父悲痛質問，「如今，是誰剝奪了承勳照顧姊姊的權利？難道法院認為等到那一天來到時，要讓姊姊跟著我們一起離世？」楊父強調，家屬所主張的扶養費，僅計算夫妻倆65歲退休後的扶養需求，並非漫天要價，而是希望法院能正視承勳離世對整個家庭造成的長遠影響。至於被告律師主張將社會善款折抵賠償金額，楊父表示，家屬非常感謝全國民眾的愛心，但從未想過藉由兒子的離世獲取金錢利益。事實上，家屬已將善款中的500萬元捐給清水高中成立獎助學金，希望幫助清寒學生，避免更多孩子誤入歧途。不過，楊父指出，被告律師林月雪卻在庭上將此舉指為「故意減少、轉移資產」，讓他難以接受，痛批根本是「以小人之心度君子之腹」。楊父表示，被告律師先前就曾表明被告沒有錢，也不會和解，家屬早已明白，即使官司打贏，最終可能也只能拿到一張債權憑證，但仍堅持走完司法程序，為的不是金錢，而是追求公平正義，以及法院對損害賠償作出公正評定。楊父強調，社會大眾出於同情與關懷所捐出的善款，不應成為加害者減輕賠償責任的理由，否則不僅對被害人家屬不公平，也等於辜負捐款民眾的初衷。他更向社會大眾喊話，「如果殺一個人，被害人家屬得到社會同情的捐款後，被告就不用賠償，請問大家同不同意？」