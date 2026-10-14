我是廣告 請繼續往下閱讀

台北101董事長賈永婕今（14）日列席立法院財政委員會備詢，被民進黨籍召委賴惠員點名，「建議穿得跟我們一樣純樸」，雙方一度在言詞交鋒。對此，總統賴清德透過threads意有所指說，一個人的專業與認真，從來就不應該只用穿著來評斷；該文章也引起賈永婕留言，「很帥喔，下次來台北101，我陪你逛街挑各式各樣的衣服」。賈永婕上午赴立法院財政委員會備詢，由於其衣裝是外套披於肩上的穿著，賴惠員也建議，穿著要像大家一樣純樸，並喊話「在國會殿堂還是要有一定的標準」，但當賈永婕強調他穿得和大家一樣時，賴惠員冷回「要繼續辯嗎？」相關對話引起網友討論。對此，賴清德透過threads表示，台灣是一個自由、多元的社會，每個人都有展現個人風格的權利，在各行各業中，一個人的專業與認真，從來就不應該只用穿著來評斷；他強調，「我們可以有不同的想法、不同的風格，更應該學習欣賞這些不同」。