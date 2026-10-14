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日本富山縣礪波市於10月1日在官方X及市政府網站公開了一張學校營養午餐的照片，意外引發各界熱議。對於正值發育期的孩童而言，這頓午餐份量寒酸程度讓人驚訝，許多民眾質疑是否因免費營養午餐政策導致午餐減量，學校給食中心負責人則給出回應。根據日媒ENCOUNT報導，礪波市政府網站資料顯示，當天的菜單包括長條麵包、牛奶、肉丸、蔬菜沙拉、蔬菜燉湯以及盒裝牛奶，但擺在碗中，份量卻顯得奇少無比。這張照片在社群平台X吸引數千萬民眾觀看，同時也出現嚴厲的抨擊聲浪，許多民眾直呼「太寒酸了吧，這樣需要的營養和熱量夠嗎？」、「這是戰時的伙食嗎？」，甚至有人質疑是否與當地政府今年4月起推行的小學營養午餐免費政策有關。究竟午餐的營養是否達標？物價上漲與免費化政策是否導致了午餐減量？礪波市學校給食中心（營養午餐中心）的負責人表示，午餐均符合文部科學省（教育部）訂定的學校給食攝取標準，滿足所需的熱量等營養需求，因此在營養管理上沒有任何問題。至於市政府為何每天都要公開午餐照片？負責人解釋，市府網站除了每日的午餐菜單照片外，也會刊登每月照片總覽與菜單表。這是為了不單只用文字，而是透過照片讓家長及市民更容易了解學校午餐的內容。根據礪波市提供的營養午餐標準，小學中年級（3、4年級）的午餐營養基準約為：熱量650大卡、蛋白質21至23公克、鈣質350毫克左右。以此為基準，低年級會適度減量，高年級與國中生則會相對增加。每餐的餐費標準為小學320日圓、國中380日圓。負責人強調：「截至目前為止，我們並未收到來自學生或家長反映『午餐吃不飽』的聲音。」負責人還提到，雖然10月1日的午餐乍看之下份量偏少，但當天的法式燉菜其實食材豐富，包含了培根、洋蔥、馬鈴薯、白蘿蔔與玉米，並選用包含當地產在內的時令食材，在色彩搭配、食用性及營養均衡上都經過精心設計。日本政府自今年4月起實施公立小學給食費減免措施，物價上漲與營養午餐免費是否影響品質？市府透露，「中央政府算出的基準金額與實際的食材價格之間確實存在落差。本市由市府公費負擔超出中央基準額的食材費用，讓小學家長的經濟負擔實質歸零。透過這項措施，即使面對社會局勢的波動，我們也能確保提供學生所需午餐的體制。」除了在該篇引發話題的貼文之外，官方帳號在其他日子公開的菜單，如歐姆蛋、南瓜焗烤、照燒雞肉丸等主菜，也受到許多討論，大多數民眾對菜色沒意見，但對份量卻相當納悶。儘管食材價格持續上漲，負責人明確表示，「午餐的食材份量與卡路里並未因此減少」，雖然官方貼文意外引發風波，但負責人表示：「透過照片直觀呈現給食內容的公開初衷不會改變，未來我們將繼續透過市府網站與社群，努力傳遞正確的資訊。」