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好市多LOGO毛帽免費送！10/17起全台領取、規定一次看

▲主卡會員只要前往全台好市多實體賣場申請自動扣繳會員費，即可免費獲得一頂限定的 「好市多 LOGO 毛帽」。（圖／台灣好市多臉書）

已申請拿不到？好市多官方沒解答：會員1招解決

不少會員提出解決辦法，打算先自行取消自動扣繳，等到活動期間再申請一次

美式賣場好市多（Costco）以大份量、高品質服務廣受台人喜愛，更經常推出限定好禮與服務，讓會員享有更多福利。台灣好市多在今日發表最新期間限定好禮，表示，時間長達9天。但好市多官方提醒，每張主卡限領一次。此外，雖然活動規劃共有9天的時間，但好市多LOGO毛帽數量有限，送完為止，提醒對於好事多毛帽有興趣的會員手腳要快！不過規定曝光後，卻引來一票會員崩潰留言「那之前就有申請的拿不到？」、「已申請的沒門嗎」、「才剛被扣完？這是那招」、在活動前申請自動扣繳會費的會員，是否也能在活動時間領到免費毛帽，目前官方規定中並未進一步說明。不過，，「等等來去取消」、「取消申請再重新申請會有嗎」。