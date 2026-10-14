美式賣場好市多（Costco）以大份量、高品質服務廣受台人喜愛，更經常推出限定好禮與服務，讓會員享有更多福利。近日台灣好市多針對主卡會員推出全新的「期間限定專屬好禮」活動，只要於2026年10月17日起至10月25日期間，前往全台好市多賣場「申請自動扣繳會員費」，即可免費獲得一頂好市多LOGO毛帽。不過規定曝光後，讓早已申請過的人崩潰直呼「猶如另類懲罰一開始就申請的人！」
好市多LOGO毛帽免費送！10/17起全台領取、規定一次看
台灣好市多在今日發表最新期間限定好禮，表示好市多主卡會員只要至全台好市多賣場，申請「自動扣繳會員費」功能，即可獲得好市多LOGO毛帽一頂，活動從2026年10月17日至10月25日結束，時間長達9天。
但好市多官方提醒，每張主卡限領一次。此外，雖然活動規劃共有9天的時間，但好市多LOGO毛帽數量有限，送完為止，提醒對於好事多毛帽有興趣的會員手腳要快！
已申請拿不到？好市多官方沒解答：會員1招解決
不過規定曝光後，卻引來一票會員崩潰留言「那之前就有申請的拿不到？」、「已申請的沒門嗎」、「才剛被扣完？這是那招」、「每次送東西都這招，那一開始什麼都加入、什麼都申請好的會員什麼都拿不到，猶如另類懲罰一開始就申請的人」。
在活動前申請自動扣繳會費的會員，是否也能在活動時間領到免費毛帽，目前官方規定中並未進一步說明。不過，不少會員提出解決辦法，打算先自行取消自動扣繳，等到活動期間再申請一次，「等等來去取消」、「取消申請再重新申請會有嗎」。
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台灣好市多在今日發表最新期間限定好禮，表示好市多主卡會員只要至全台好市多賣場，申請「自動扣繳會員費」功能，即可獲得好市多LOGO毛帽一頂，活動從2026年10月17日至10月25日結束，時間長達9天。
已申請拿不到？好市多官方沒解答：會員1招解決
不過規定曝光後，卻引來一票會員崩潰留言「那之前就有申請的拿不到？」、「已申請的沒門嗎」、「才剛被扣完？這是那招」、「每次送東西都這招，那一開始什麼都加入、什麼都申請好的會員什麼都拿不到，猶如另類懲罰一開始就申請的人」。
在活動前申請自動扣繳會費的會員，是否也能在活動時間領到免費毛帽，目前官方規定中並未進一步說明。不過，不少會員提出解決辦法，打算先自行取消自動扣繳，等到活動期間再申請一次，「等等來去取消」、「取消申請再重新申請會有嗎」。