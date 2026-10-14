我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北市長選戰持續升溫，民進黨參選人沈伯洋近期掀起「洋流」話題，今（14）日更二度接受「戰鬥藍」發起人趙少康專訪，引發外界高度關注。資深媒體人黃智賢近日在直播節目中直言，沈伯洋聲勢上升，最大的推手正是「現任市長蔣萬安」，認為他若能做好市政、傾聽民意，洋流根本不會有機會起來。黃智賢分析，政治人物往往透過相互比較凸顯優劣，沈伯洋雖具備口才與學歷優勢，但若遇上施政表現突出的市長，未必能藉此擴大聲量。她直言，蔣萬安早期可能因選情看好，將心力分散到市政以外的議題，讓對手有機會追趕；先前接受唐湘龍、郭正亮專訪時，又未正面回應部分兩岸議題，讓深藍支持者及部分資深媒體人感到失望。除了批評蔣萬安，黃智賢也將矛頭指向國民黨的派系與世襲文化，她以蔣萬安過去參選立委時，曾引發在地人才遭擠壓的爭議為例，批評藍營長期重視背景、人脈與家世，讓有能力的年輕世代難以出頭，只能永遠在黨內當幕僚角色。黃智賢強調，市長選戰終究要回到市政表現，若蔣萬安無法以具體政績回應台北市民需求，對手就有機會利用施政落差擴大聲勢，並強調沈伯洋「洋流」之所以能崛起，蔣萬安絕對是最大的幕後推手；最後，她也呼籲國民黨應重新檢討路線、推動改革，否則恐為選情付出慘痛代價。