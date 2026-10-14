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▲賈永婕出席記者會，談到穿搭是希望結合傳統與現代元素，因此特別選擇金色外套，搭配復古花紋長裙。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲相似款「Dior Or Macrocannage Jacket」售價約5700美元，換算新台幣約18萬元。（圖／翻攝自官網）

台北101董事長賈永婕今（14）日上午赴立法院財政委員會備詢，身穿Dior外套出席，遭召委賴惠員當場提醒「下一次請穿得跟我們一樣，一樣純樸」，引發外界關注。賈永婕下午返回台北101出席「玩轉故宮101」記者會時，再度回應穿搭爭議，直言自己相當錯愕，更反問：「我是真的不知道去立法院有制服規定。」據了解，賈永婕身穿的外套目前已無法在Dior台灣官網找到完全相同的款式，不過，疑為同款的「Dior Or Macrocannage Jacket」美國官網售價約5700美元，換算新台幣約18萬元。對於穿搭引發討論，賈永婕表示，自己並沒有感到委屈，更多的是錯愕。她表示「我是真的不知道立法院有制服規定」，也透露事後還詢問其他女性同事，立法院的「制服」究竟要去哪裡採購，沒想到同事們也都表示沒有這樣的規定。賈永婕進一步說明，下午出席台北101「玩轉故宮101」記者會，早在一個多月前就已敲定。由於活動主題是「古董玩轉」，希望結合傳統與現代元素，因此特別選擇金色外套，搭配復古藍金花紋長裙；至於立法院備詢的穿搭，則是上週才決定。她也笑說，若將立法院的穿搭與原本搭配的裙子組合在一起，反而有些好笑。她解釋，考量到立法院備詢場合，早上已特地換上黑色裙裝，因為不方便大包小包帶著衣服更換，早上上身仍穿著原本準備的金色外套，只將裙裝換成黑色款式。事件起因，賈永婕今（14）日赴立法院財政委員會備詢，未料召委賴惠員卻說「下一次請穿得跟我們一樣，一樣純樸」，賈永婕當即回應「穿得跟你們一樣，一樣是長袖」，賴惠員則說國會殿堂還是有一定的標準，賈永婕回應時更嗆「要繼續再辯嗎？」。事後，賴惠員對於要賈永婕穿「純樸點」挨轟管太寬，她急解釋今日賈董事長共計兩度上台備詢，自第一次備詢結束後，便陸續有人向她反映，認為賈董事長於備詢時將外套披於肩上的穿著方式，應考量國會議事殿堂之正式性，並建議本席適時予以提醒。且強調，相關提醒純粹出於議事禮儀之考量，絕無針對賈董事長個人穿著風格、服裝品味或外貌進行批評之意，更無任何不尊重之意圖。