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▲台中市東南區市議員選戰升溫，林霈涵團隊加緊拜票，市場、大街小巷都見掃街隊伍。（圖／競總提供）

台中市東南區市議員選戰升溫，林霈涵本屆以第五席當選，這次更面臨選區席次減少一席挑戰，連任選情備受關注。市長盧秀燕站台時表示，擔心林霈涵選情，呼籲支持者將肯定化為選票，積極協助拉票、催票。林霈涵表示，自己曾在外界看好下落選，本屆則以些微差距取得最後一席，兩次經驗讓她更珍惜服務地方的機會。這次席次減少，意味著必須從上屆第五名擠進前四名，才能留在議會，不能因為獲得肯定就對選情掉以輕心。盧秀燕出席林霈涵與江啟臣聯合競選總部成立活動時，以「五星級議員」肯定林霈涵的問政與地方服務，但也直言東南區選情緊繃。她表示，「好議員不能只靠掌聲，更需要選票的支持」，希望支持者以實際行動協助催票。江啟臣也肯定林霈涵對地方事務的投入，期盼透過市府推動建設、議會監督的分工，改善東南區公共服務與生活環境。林霈涵指出，任內關注民眾陳情、地方建設、長者照顧及婦幼福利，競選文宣列出道路、排水、公園設施、交通標線與號誌等100項改善工程，並將好孕專車列為服務成果，希望讓選民檢視她的問政表現。對於下一階段規畫，林霈涵提出十大政見，涵蓋智慧交通、老屋居住安全、孕婦交通服務、AI長者照顧及全齡健康，也包括提升東區聯合行政中心服務效率、地方創生、興大商圈發展、兒童教育文化與寵物友善環境。林霈涵表示，席次減少讓連任門檻提高，選戰沒有「穩贏」的保證。她將持續向選民說明任內成果與未來政見，爭取支持，延續地方服務。