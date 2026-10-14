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九合一地方選舉倒數，據轉述，民進黨秘書長徐國勇今（14）日在中常會呼籲黨公職與中常委，面對投票期程逼近，必須謹慎謙卑，「民調數字不代表勝選，造勢人潮也不代表選票」，盼黨內謹守發言紀律，勿任意預測選情勝負。民進黨新媒體中心近日引用QSearch數據分析指出，台北市長參選人沈伯洋聲量屢創新高，但負面文章比例也在上升，其他縣市參選人聲量大多下滑。民進黨下午召開中常會，吳崢在轉述記者會上受訪表示，沈伯洋提倡的正向、溫暖，以市政為主軸的選舉方向，民進黨認為對台灣各地的選舉來說，都是正面發展；他提到，民進黨台中市長參選人何欣純、桃園市長參選人黃世杰、新北市長參選人蘇巧慧等，都把握機會跟市民們論述其對城市未來願景的規劃，這都是選戰正面方向。不過，吳崢也說，民進黨觀察到，國民黨、對手陣營，不斷針對沈伯洋及民進黨參選人發起抹黑攻擊，如論壇上的文章、14歲的往事、成長經歷等。他提到，民進黨對正面論述、願景的選戰方向有信心，但也要小心警惕，對手可能在選戰中發起的惡意扭曲、攻擊。吳崢指出，今天在常會上，主席跟中常委都討論到，民調數字不代表最後選票的多寡，造勢場合的聲勢，也不必然代表最後選舉的結果，對民進黨而言，全體黨公職必須戰戰兢兢、步步為營，努力把握好每個機會。另據轉述，徐國勇在會中呼籲黨公職、中常委，面對投票期程愈來愈近，與各家民調陸續公布，一定要謹慎謙卑，且造勢現場的人潮也不代表選票，民調數字也不代表勝選，呼籲大家要謹守發言紀律，切勿任意對媒體，或是在各種場合預測選情勝負，以及哪些選區會贏。