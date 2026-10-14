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台北101董事長賈永婕今（14）日赴立院財委會備詢，她身穿黑色無袖洋裝、白色Dior外套披在肩上，沒想到卻遭民進黨籍的召委賴惠員「提醒」，下次列席備詢「請穿的和我們一樣的純樸」，儘管賈永婕稱「我覺得我穿的是跟你們一樣的」，但賴惠員卻又說「要繼續再辯嗎？」回應，結果遭到罵翻。同樣是召委的藍委徐巧芯直言，就算穿比基尼，也沒有違反任何法律，只要她覺得自己美、合乎禮儀、認定尊重會議那就OK，「沒有任何人應該對此置喙或者是去評價」。徐巧芯說，她覺得賈永婕今天的穿搭漂亮也很時尚，非常好看。至於賴惠員說自己穿的去跟別人去比較，要別人要跟你穿一樣，她覺得沒有必要。就她來說，今天就算是有來備詢，她穿比基尼也沒有違反任何社會上面的或違反任何法律。徐巧芯說，只要覺得自己是美、合乎禮儀，自己覺得認定尊重這個會議，那她覺得就 OK 了。徐巧芯強調，無論是男性或是女性，想要怎麼穿、打扮，那完全就是自己本身來做決定，她認為沒有任何人應該對此置喙或是去評價，「你今天好看、不好看，你應該怎麼穿、不應該怎麼穿」。徐巧芯表示，只要心裡是尊重委員會、會議，而且你今天有備而來的，是人家問你的問題跟你工作業務相關的東西都很認真，民眾要的是這個。就今天如果說穿了西裝筆挺，可是腦袋空空回答不出來，那請問有比較好嗎？